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NBA》福克斯40分、小沙雙十破紀錄無用仍輸綠衫軍 國王附加賽排名告急

2024/04/06 11:08

福克斯轟40分成空響，國王今天惜敗塞爾提克。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕國王今天在客場挑戰東部龍頭塞爾提克，當家控衛福克斯（De'Aaron Fox）狂砍7顆三分球轟下40分，更率隊克服16分的落後劣勢，更在末節最後27秒飆進超前三分球，可惜最後仍是功虧一簣，爾曼（Xavier Tillman）7.1秒投進致勝球，國王終場就以100：101惜敗塞爾提克苦吞2連敗，與排名第9的湖人沒有勝差。

塞爾提克派理查德（Payton Pritchard）扮演板凳暴徒，狂飆5顆三分球，攻下全隊最高的21分，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）貢獻20分、11籃板和2抄截，一哥塔圖姆（Jayson Tatum）則有17分、6籃板和5助攻。

福克斯轟下全場最高的40分，另有4籃板和2助攻，沙波尼斯（Domantas Sabonis）繳出16分、16籃板和6助攻，這是他連續59場繳出雙十表現，本季則是累積73場，超越1993年的名人堂傳奇中鋒歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）的72場單季最多雙十的紀錄。

國王目前與湖人的戰績同為44勝33敗，已經沒有勝差，但他們本季對戰湖人4戰全勝，所以仍是暫居西部第8。

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