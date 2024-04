NBA》火箭慘遭熱火燒毀 11連勝後吞4連敗、附加賽近乎無望

巴特勒。(今日美國)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕今日熱火客場面對火箭靠著主戰球星巴特勒(Jimmy Butler)拿下22分、3助攻,最終球隊以119:104擊敗對手,也使熱火跨季連勝火箭場次堆高至8場。

目前暫居東部第七的熱火開局與火箭打的相當膠著,第一節結束戰成27平,並在半場結束前取得5分領先,第三節中段靠著巴特勒連續命中,熱火將比數拉開至雙位數差距,隨後也以10分領先進入末節。

請繼續往下閱讀...

決勝節開始,火箭J.格林(Jalen Green)連拿5分,火箭回敬一波8:2將比數縮小至僅4分差,不過熱火隨後展現火力,一波20:5攻勢瞬間使火箭無還手之力,終場熱火成功取得近五戰的第四場勝利。

熱火射手赫爾羅(Tyler Herro)在傷痛告假20場後於今天回歸,在受限的25分鐘上場時間,繳出17分、6助攻、5籃板,而阿德巴約(Bam Adebayo)拿下18分12籃板的雙十成績;火箭隊J.格林貢獻全隊最高21分、7籃板。

火箭先前拉出11連勝看似有機會超車勇士搶下附加賽名額,不過近期4連敗後,勝率再次跌破5成,目前與勇士的勝差也擴至4場,在僅剩下5場比賽的情況下,似乎很難有翻盤的機會。

Tyler’s just happy to be back out there with the guys for the late-season push pic.twitter.com/9wwoIqZnMI