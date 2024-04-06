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NBA》火箭慘遭熱火燒毀 11連勝後吞4連敗、附加賽近乎無望

2024/04/06 12:00

巴特勒。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日熱火客場面對火箭靠著主戰球星巴特勒（Jimmy Butler）拿下22分、3助攻，最終球隊以119：104擊敗對手，也使熱火跨季連勝火箭場次堆高至8場。

目前暫居東部第七的熱火開局與火箭打的相當膠著，第一節結束戰成27平，並在半場結束前取得5分領先，第三節中段靠著巴特勒連續命中，熱火將比數拉開至雙位數差距，隨後也以10分領先進入末節。

決勝節開始，火箭J.格林（Jalen Green）連拿5分，火箭回敬一波8：2將比數縮小至僅4分差，不過熱火隨後展現火力，一波20：5攻勢瞬間使火箭無還手之力，終場熱火成功取得近五戰的第四場勝利。

熱火射手赫爾羅（Tyler Herro）在傷痛告假20場後於今天回歸，在受限的25分鐘上場時間，繳出17分、6助攻、5籃板，而阿德巴約（Bam Adebayo）拿下18分12籃板的雙十成績；火箭隊J.格林貢獻全隊最高21分、7籃板。

火箭先前拉出11連勝看似有機會超車勇士搶下附加賽名額，不過近期4連敗後，勝率再次跌破5成，目前與勇士的勝差也擴至4場，在僅剩下5場比賽的情況下，似乎很難有翻盤的機會。

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