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NBA》柯瑞決勝節14分、K湯最後一擊失手 勇士不敵獨行俠中斷6連勝

2024/04/06 11:42

柯瑞。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕6連勝的勇士氣勢正旺，今作客挑戰獨行俠，儘管獨行俠少了當家球星東契奇（Luka Doncic），但仍與勇士戰得難分難捨。雙方直到比賽終了前仍呈現平手僵局，獨行俠靠著華盛頓（P.J. Washington）致勝放籃，以108：106斬斷勇士6連勝。

勇士上半場以54：52領先，易籃後獨行俠單節11罰9中，勝過勇士6罰3中，將比分反超為79：76。決勝節開賽獨行俠更打出一波11：4的攻勢，並持續與勇士維持9分差距。不過在倒數4分鐘時，柯瑞（Stephen Curry）與小裴頓（Gary Payton II）跳出來追分，又將比分追近至104：105。

比賽最後22.1秒，華盛頓2罰1中，獨行俠106：104領先，但柯瑞砍進中距離後撤步跳投，將戰局扳平。最後12.1秒獨行俠球權，哈德威（Tim Hardaway Jr.）切入禁區交給華盛頓放進關鍵2分，獨行俠再度返超，勇士最後4.1秒傳給K.湯普森（Klay Thompson），但他在右邊底角失手，勇士以2分之差惜敗，無緣7連勝。

柯瑞此役雖23投僅9中，但投進5顆三分球，全場28分有14分是在決勝節拿下，另貢獻6籃板5助攻。K.湯普森16分3抄截，小裴頓和波傑姆斯基（Brandin Podziemski）在板凳各挹注14分。獨行俠方面，華盛頓拿下全場最高32分，外帶5籃板5抄截3助攻2火鍋，厄文（Kyrie Irving）26分8籃板7助攻2抄截。

勇士中止6連勝，目前戰績42勝35敗位居西部第10，而第11名的火箭今天又不敵熱火，因此雙方的勝差仍維持在4場。隨著賽季即將結束，只要勇士能夠拿出穩定表現，附加賽席次基本上勝券在握。

厄文與華盛頓。（今日美國）

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