MLB》勇士有喜有憂！延長賽逆轉擊敗響尾蛇 卻傷了三振王史崔德

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕勇士在主場迎戰響尾蛇,先發投手史崔德(Spencer Strider)僅主投4局失5分退場,不過斧頭幫打線在比賽後段找回火力,將比賽帶入延長,並在10局下半靠著德阿諾德(Travis d'Arnaud)的再見安打,最終以6:5逆轉擊敗響尾蛇。

德阿諾德在10局下半敲出再見安打,最終以6:5逆轉擊敗響尾蛇。(今日美國)

響尾蛇在1局上半靠著馬堤(Ketel Marte)的首局首打席全壘打先馳得點,接著再靠著3支安打單局攻下3分,即便勇士在1局下與3局下靠著安打以及歐森(Matt Olson)的本季第2轟追回2分,但史崔德的表現卻不如以往,4局上半又被擊出3支安打以及送出2次保送讓勇士做白工,響尾蛇以5:2暫時領先。史崔德主投4局被敲7安失5分,另有4次三振和3次保送,防禦率暴漲至7.00。

比賽來到8、9局下半,斧頭幫終於找回引以為傲的進攻火力,兩個半局共敲出4支二壘安打追平比數,並把比賽帶入突破僵局制延長賽,10局上勇士中繼投手強森(Pierce Johnson)完美守城,下個半局隨即靠著德阿諾德左外野的深遠安打,送回開局就在二壘上的沃爾(Forrest Wall),在主場首戰拿下這場逆轉勝。

雖然勇士韌性十足,最終打敗響尾蛇奪勝,但賽後傳來先發投手史崔德右手肘不適的消息,將在明日接受核磁共振(MRI)檢查,為勇士在輪值上帶來很大的隱憂。

勇士王牌投手史崔德。(法新社)

Spencer Strider's elbow was bothering him tonight and he is set for an MRI tomorrow



per @mlbbowman pic.twitter.com/cS2L3nXew0