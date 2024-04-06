MLB》勇士有喜有憂！延長賽逆轉擊敗響尾蛇 卻傷了三振王史崔德

TRAVIS D'ARNAUD WALKS IT OFF



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田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士在主場迎戰響尾蛇，先發投手史崔德（Spencer Strider）僅主投4局失5分退場，不過斧頭幫打線在比賽後段找回火力，將比賽帶入延長，並在10局下半靠著德阿諾德（Travis d'Arnaud）的再見安打，最終以6：5逆轉擊敗響尾蛇。

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德阿諾德在10局下半敲出再見安打，最終以6：5逆轉擊敗響尾蛇。（今日美國）

響尾蛇在1局上半靠著馬堤（Ketel Marte）的首局首打席全壘打先馳得點，接著再靠著3支安打單局攻下3分，即便勇士在1局下與3局下靠著安打以及歐森（Matt Olson）的本季第2轟追回2分，但史崔德的表現卻不如以往，4局上半又被擊出3支安打以及送出2次保送讓勇士做白工，響尾蛇以5：2暫時領先。史崔德主投4局被敲7安失5分，另有4次三振和3次保送，防禦率暴漲至7.00。

比賽來到8、9局下半，斧頭幫終於找回引以為傲的進攻火力，兩個半局共敲出4支二壘安打追平比數，並把比賽帶入突破僵局制延長賽，10局上勇士中繼投手強森（Pierce Johnson）完美守城，下個半局隨即靠著德阿諾德左外野的深遠安打，送回開局就在二壘上的沃爾（Forrest Wall），在主場首戰拿下這場逆轉勝。

雖然勇士韌性十足，最終打敗響尾蛇奪勝，但賽後傳來先發投手史崔德右手肘不適的消息，將在明日接受核磁共振（MRI）檢查，為勇士在輪值上帶來很大的隱憂。

勇士王牌投手史崔德。（法新社）

Spencer Strider's elbow was bothering him tonight and he is set for an MRI tomorrow



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