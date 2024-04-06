晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MLB》鄧愷威家人齊聚巨人球場 祝延續夢想成台灣驕傲

2024/04/06 11:44

旅美台灣投手鄧愷威上週升上大聯盟，美西時間5日在巨人主場開幕戰亮相，全家到場為他加油打氣。（中央社）

〔中央社〕旅美台灣投手鄧愷威上週升上大聯盟，今天在巨人主場開幕戰亮相，全家到場為他加油打氣。鄧愷威的哥哥說，到大聯盟看比賽的初體驗就獻給弟弟，弟弟一路走來很辛苦，願他延續夢想成為台灣驕傲。

鄧愷威一家人，爸爸、媽媽、哥哥、姊姊、女友等7人，昨天抵達舊金山，今天特別穿戴上鄧愷威送的巨人外套、球帽，一同現身球場，為鄧愷威加油打氣。一家人坐在觀眾席見證鄧愷威的重要時刻，賽後與他一起在球場合影留下回憶。

鄧愷威今天跟著隊友現身巨人球場，這是他升上大聯盟後首度在主場亮相。鄧家以行動獻上最深祝福，但希望保持低調，將焦點放在鄧愷威和比賽。

鄧愷威哥哥賽前受訪表示，「內心很激動，很久沒親自看到弟弟投球，這次有機會到現場看他，「家人看大聯盟球賽的初體驗，獻給了弟弟」。

鄧哥哥說，鄧愷威的個性一向報喜不報憂，很多辛酸都是往心裡面藏。但家人都知道他很辛苦，希望他能夠與家人分享，「不管好的、壞的」。現在他有機會完成夢想第一步，期盼他能延續夢想，「成為我們大家和台灣的驕傲」。

鄧哥哥回憶，聽到鄧愷威上大聯盟時，原本在午休，後來完全睡不著，期待看他上場。很感謝這個機會，沒預料到來這麼快，希望弟弟好好表現。

對鄧愷威影響深遠的父親表示，看到兒子一路走來「很感動、也很心疼」。

從鄧愷威展開旅美生涯，鄧爸爸一路鼓勵他抱持平常心，專注於當下每一顆球。鄧爸爸今天幽默表示，當知道鄧愷威上大聯盟，「腦筋一片空白，所以一樣很淡定」。他特別秀出兒子送的球帽和外套，很感動兒子的貼心。

鄧愷威賽後受訪說，爸爸平常會戴帽子，昨天發現爸爸逛商店沒有買帽子，可能是顧著買要送給別人的東西，忽略買自己的帽子，哥哥也沒特別買東西，因此特地繞回去再幫家人補貨，作為給家人的心意。

對於媽媽，鄧愷威靦腆表示，「謝謝媽媽把我生下來」。

巨人美西時間6日、7日將在主場繼續迎戰教士，接下來3天迎戰華盛頓國民。鄧愷威全心專注比賽，希望能有時間帶家人好好吃頓飯，但一切還在計畫當中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。