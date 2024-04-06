MLB》布拉德福德7.2局好投 遊騎兵單場16安灌10分擊潰太空人

遊騎兵先發投手布拉德福德主投7.2局繳出優異表現。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵在主場迎戰太空人，上演去年美聯冠軍系列賽戲碼，衛冕軍單場敲出16支安打灌進10分，再加上先發投手布拉德福德（Cody Bradford）優異的表現，幫助遊騎兵以10：2擊潰太空人，收下2連勝。

遊騎兵在2局下半發動攻勢，包含賈西亞（Adolis García）的3分打點全壘打在內，單局擊出6支安打攻下5分，而他們的火力並未冷卻，4局下與5局下再敲5安拿下2分，6局下開局海姆（Jonah Heim）敲出二壘安打、史密斯（Josh Smith）選到保送，希米恩（Marcus Semien）鎖定第1球就掃出左外野方向的3分砲，遊騎兵在前6局就以10：0大幅領先太空人。

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8局上半悶了整場的太空人發起反攻，在2出局的情況下潘尼亞（Jeremy Peña）擊出安打，遊騎兵隨即更換投手羅德里奎茲（Yerry Rodríguez），結果被下一棒打者梅耶斯（Jake Meyers）轟出中右外野方向的兩分砲，幫助太空人免於遭到完封。

遊騎兵先發投手布拉德福德本場主投7.2局，僅被敲出2支安打失掉1分，並送出4次三振拿下勝投，進攻方面，今天開轟的希米恩繳出猛打賞表現，賈西亞也有雙安演出。

希米恩本場3打數3安打，包含1發3分砲，繳出猛打賞表現。（今日美國）

賈西亞本場也有開轟演出。（今日美國）

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