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體育 籃球 NBA

NBA》G.艾倫4記三分彈砍全場最高23分 太陽勝灰狼暫居西部第6

2024/04/06 14:10

G.艾倫攻下全場最高23分。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天太陽於主場迎戰西部龍頭灰狼，團隊開賽就強打出15：0攻勢，再靠著射手G.艾倫（Grayson Allen）三分8投4中砍下全場最高23分外帶8籃板，終場以97：87擊敗灰狼，取得3連勝。

太陽今天開賽就打的火燙，15分攻勢分別由5名不同球員所打進，反觀灰狼在第一節陷入得分荒，直到剩7分35秒時，才由老將康利（Mike Conely）罰球破蛋，而太陽持續保持領先，以57：41進入下半場。

灰狼隊招牌球星愛德華茲（Anthony Edwards）本場表現不佳，僅19投6中拿下17分，不過也是全隊唯二得分破雙位數的球員，灰狼整場比賽皆處於落後狀態苦無還手之力，僅在末節得分高於太陽，最終本季第二次碰頭也以輸球收場。

諾基奇（左）。（美聯社）

太陽球員表現方面，杜蘭特（Kevin Durant）22分、6籃板、6助攻，諾基奇（Jusuf Nurkic）11分、15籃板、6助攻、3抄截表現出色；灰狼亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）攻下12分、5籃板。

兩隊本季最後一次交手將同時也是雙方最後一場例行賽，時間點將落在4/15（台灣時間），不過比賽場館將換至灰狼隊主場舉行，本場比賽結束後，灰狼仍占據西部第一，戰績53勝24敗，與金塊沒有勝差，而太陽46勝31敗位居西部第6，落後獨行俠1場勝差，領先鵜鶘1場勝差，暫時脫離附加賽名單。

 

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