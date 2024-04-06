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MLB》睽違277天敲安！78億薪水小偷本季首安出爐、天使仍不敵紅襪

2024/04/06 13:51

倫登。（今日美國）

〔體育中心／台北報導〕天使今主場迎戰紅襪，2019年季後與天使簽下7年2.45億美元合約（約新台幣78億元）的倫登（Anthony Rendon），歷經開季21支0後終於敲出首安，不過天使最終仍以6：8不敵紅襪。

天使今天在2局上被歐尼爾（Tyler O'Neill）、卡薩斯（Triston Casas）與馬怪爾（Reese McGuire）敲出全壘打，單局丟掉4分。5局下靠著沙努爾（Nolan Schanuel）滿壘保送擠回1分，但6局上又被杜蘭（Jarren Duran）敲安再丟1分，以1：5落後。

想不到在6局下，紅襪內野發生失誤，加上投手觸身球之下形成滿壘，歐哈皮（Logan O'Hoppe）大棒一揮形成滿貫砲，天使瞬間以5：5追平。第7局雙方各得1分，仍以6：6平手，但紅襪在8、9兩局又靠著杜蘭以及歐尼爾陽春砲，最終在客場踢館天使。

而開季陷入19支0大低潮的倫登，上一次敲安已經是去年7月4日，今天他前3次打擊僅靠1次保送上壘，已經連續21打數沒有安打，還遭到天使球迷噓聲伺候。直到6局下面對紅襪後援投手溫考斯基（Josh Winckowski），敲出游擊滾地球形成內野安打，本季首安開張，也是他個人睽違277天首安。

倫登過去3年都受到傷勢影響，合計只出賽148場，上季他出賽43場，交出2轟、22分打點，打擊率0.236的成績。今天倫登4打數共敲出1安，選到1次保送，吞下1次三振，賽後打擊率來到0.043，攻擊指數0.163。

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