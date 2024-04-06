日職》要用表現帶給台灣勇氣 宋家豪募款賑災淚謝隊友和球迷

樂天金鷲為台灣震災募款，宋家豪淚謝隊友和球迷。（取自樂天金鷲官方推特）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕花蓮近海在4月3日發生芮氏規模7.2強震，全台各地有感並造成嚴重災情，釀12死、1135傷。日本各界紛紛表達關懷台灣的心意，效力日職樂天金鷲的台灣投手宋家豪今天賽前也在球場前發起募款活動，他也流下男兒淚，感謝日本球迷和隊友的幫忙，自己會繳出好表現帶給台灣勇氣。

樂天今天在主場迎戰軟銀，宋家豪與隊友賽前在主場「樂天生命Park宮城球場」進行募款賑災的活動，社長森井誠之、總教練今江敏晃都有來參與，岡島豪郎、則本昂大、茂木栄五郎和早川隆久等11人都自願前來襄助。

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這一幕讓宋家豪十分感動，他受訪時已經熱淚盈眶，並表示：「在台灣有困難的時候，日本民眾給予了很大的幫助，真的非常感謝大家，對於前來幫忙的隊友也充滿感謝，希望自己能用好表現為台灣帶來勇氣。」

宋家豪日前達成日職生涯300場出賽里程碑，本季出賽3場投2.1局無失分，防禦率仍是0，累積2場中繼成功。

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