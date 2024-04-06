MLB》去年受傷讓張育成有機會先發 44億「故事哥」今再度掛彩

史托瑞。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今以8：6擊敗天使，不過球隊卻傳出悲報，明星游擊手「故事哥」史托瑞（Trevor Story）在比賽中因撲球傷退，賽後傳出他左肩疼痛，明天將接受核磁共振（MRI）檢查。

史托瑞4局下守備時想要撲接滾地球，想不到這一撲讓他左肩著地，他也痛苦倒地，隨後在醫療人員協助下提前退場。根據波士頓媒體《NESN》記者韋伯斯特（Jahmai Webster）指出，賽後史托瑞透露自己的左肩非常疼痛，將於明天接受進一步檢查。

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史托瑞在2022年與紅襪簽下6年1.4億美元（約新台幣44.9億）大約，然而他近年飽受傷病困擾，去年1月動手肘手術，缺陣多場比賽，也讓台灣好手張育成獲得先發游擊手的機會。史托瑞直到8月才重返球場，但43場比賽卻僅繳出打擊率0.203、攻擊指數0.566的成績單。

目前史托瑞很可能又要躺回傷兵名單，紅襪再度面臨內野深度不足的問題。目前二壘手葛利森（Vaughn Grissom）已經在傷兵名單中，雷耶斯（Pablo Reyes）可能將會是移防游擊的人選，除此之外，在3A的工具人（Romy Gonzalez）可能也會被拉上來當成內野替補人選。

史托瑞本季出賽8場，31打數敲出7支安打，累積4分打點，打擊三圍.203/.250/.316，攻擊指數0.566。

#RedSox Trevor Story injured his left shoulder on this diving play.



Keep an eye out for an update on the injury. pic.twitter.com/4h81Py5qGH — Mike Kurland （@Mike_Kurland） April 6, 2024

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