MLB》去年受傷讓張育成有機會先發 44億「故事哥」今再度掛彩

史托瑞。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕紅襪今以8:6擊敗天使,不過球隊卻傳出悲報,明星游擊手「故事哥」史托瑞(Trevor Story)在比賽中因撲球傷退,賽後傳出他左肩疼痛,明天將接受核磁共振(MRI)檢查。

史托瑞4局下守備時想要撲接滾地球,想不到這一撲讓他左肩著地,他也痛苦倒地,隨後在醫療人員協助下提前退場。根據波士頓媒體《NESN》記者韋伯斯特(Jahmai Webster)指出,賽後史托瑞透露自己的左肩非常疼痛,將於明天接受進一步檢查。

史托瑞在2022年與紅襪簽下6年1.4億美元(約新台幣44.9億)大約,然而他近年飽受傷病困擾,去年1月動手肘手術,缺陣多場比賽,也讓台灣好手張育成獲得先發游擊手的機會。史托瑞直到8月才重返球場,但43場比賽卻僅繳出打擊率0.203、攻擊指數0.566的成績單。

目前史托瑞很可能又要躺回傷兵名單,紅襪再度面臨內野深度不足的問題。目前二壘手葛利森(Vaughn Grissom)已經在傷兵名單中,雷耶斯(Pablo Reyes)可能將會是移防游擊的人選,除此之外,在3A的工具人(Romy Gonzalez)可能也會被拉上來當成內野替補人選。

史托瑞本季出賽8場,31打數敲出7支安打,累積4分打點,打擊三圍.203/.250/.316,攻擊指數0.566。

#RedSox Trevor Story injured his left shoulder on this diving play.



Keep an eye out for an update on the injury. pic.twitter.com/4h81Py5qGH