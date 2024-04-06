中職》逾萬球迷挺台鋼 邱俊憲：很多意見與期待一起努力改善

邱俊憲昨至澄清湖球場欣賞台鋼對富邦球賽，有抽空檢視球場整修情況。（記者王榮祥翻攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鋼雄鷹昨晚在澄清湖棒球場舉辦主場開幕戰，吸引逾萬球迷進場相挺，高市議員邱俊憲全程觀賽，也抽空檢視澄清湖球場整修成果，他強調一邊使用場地、一邊還要進行工程，市件不容易的事，肯定高市府用心之餘，也期待很多意見能一起努力逐步改善。

邱俊憲表示，澄清湖今年第一場賽事，他觀賽到結束，也觀察散場的交通狀況，賽事進行中更抽空上上下下爬了幾層樓，走來走去看了一些大家不太滿意的地方；他提到球場改善工程本就分一期、二期，需要再給時間去進行的改善，要一邊使用場地、一邊進行工程，是一件不容易的事，也需很多不同單位彼此協調與體諒，當然還要球迷們的支持⋯

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他認為，澄清湖是一座有一定年紀的球場，建議處理原則先後是，「壞掉的」要整修成「可用的」、然後「舊的」看如何要變成「新的」、再來是原本「沒有的」要增加哪些「新增的」，何種項目要優先處理，哪些能排序到後面去，每個人都有自己不同的看法，然後這些項目哪些是球團處理、聯盟處理、市政府處理？都需要很多很多的討論、談跟協調，還有市議會的預算支持。

他提到，球賽回來了，球迷回來了，一定會有很多不同意見、很多不同的期待，一個一個的建議，很多關心的朋友們都記錄下來，也會一條一條跟市政府好好討論，看要如何務實處理與推動，在安全比賽進行為最優先前提下，其他能儘快改善的，一起來努力看看

邱俊憲彙整幾個問題，三樓外野的餐飲販售問題、球場洗手間照明與清潔、環境垃圾清潔衛生、入場動線與相關動線安排、停車問題及入場離場民眾疏運規劃、消防器材老舊安全問題、現場手機網路訊號穩定問題。

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