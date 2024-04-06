MLB》領百億大約的最貴游擊林多開季大低迷 7戰打擊率僅0.038

林多。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紐約大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）開季大低迷，今天面對紅人之戰，林多全場2打數沒有敲安，有一支高飛犧牲打，貢獻1分打點，大都會終場以3比2贏球，但林多在新賽季至今26打數僅敲1安，打擊率低到只有0.038。

林多是在2021年簽下10年3.41億美元（約新台幣110億）的延長大約，成為史上最貴的游擊手。林多上季出賽160場，交出31轟、98分打點，打擊率2成54的成績，整體攻擊指數（OPS）為0.806。

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不過林多本季開季慢熱，出賽7場共26打數只敲1安，而且還是短程安打，選到4次保送，打擊率僅0.038。

林多先前受訪說，目前的問題是揮棒時機，「我只要掌握好正確揮棒時機，一旦我找到自己的揮棒時機點，一切都應該會變得更好。」

大都會教頭的門多薩（Carlos Mendoza）仍對林多有信心，認為他是球隊最好的選手之一，每位選手都會經歷像這樣的狀況，相信林多的狀況會好轉，「他是一名非常好的打者。」

大都會今天贏球後收下2連勝，加上昨天在雙重賽第2戰擊敗老虎，避免出現開季6連敗的狀況，目前大都會以2勝5敗暫居國聯東區第3。

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