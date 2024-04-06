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奧運》國際運動促進發展與和平日 「柔道男神」楊勇緯等運動員響應

2024/04/06 16:21

楊勇緯透過社群媒體響應「國際運動促進發展與和平日」。（取自楊勇緯臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕 中華奧會「運動促進和平委員會」邀請「柔道男神」楊勇緯等多位國內知名運動員，熱情響應聯合國大會每年4月6日「國際運動促進發展與和平日」。

國際奧會支持這項倡議，強調運動員和奧林匹克運動能運用運動促進和平、和解與發展，並強調奧運促進了參與者、球迷和全世界人民之間的寬容與團結力量，也展示運動員和奧林匹克運動如何透過運動積極為和平、健康、平等、包容和可持續的社會做出貢獻。為響應「國際運動促進發展與和平日」並搭配國際Peace and sport的White Card活動，中華奧會運動促進和平委員會特別廣邀楊勇緯、楊俊翰、黃渼茜、卓承齊、鄭兆村、王子維、文姿云、莊佳佳、林郁婷、蘇麗文、陳毅帆、林昱堂、陳傑、劉文等知名運動好手參與，今年大專籃球聯賽四連霸的政大雄鷹隊莫巴耶、游艾喆、王凱裕、宋昕澔、吳志鍇，以及台灣師大女籃隊陳昱潔、林佳蓉、林品妤、許絜晞、湯書純等人也共同宣導。

不同以往拿著白紙拍照的宣導動作，此次國際Peace and sport的White Card活動是用手比出P.E.A.C.E的英文字。第一種方式是邀請朋友（共五人），分別用手比出P. E.A.C.E的英文字；第二種方式是自己面對鏡頭，用手比出P.E.A.C.E的英文字。二種方式完成後，合併照片，再上傳至個人FB或IG，最後記得tag【#whitecard】、【#peaceandsport】、【#國際運動促進發展與和平日】、【#中華奧會運動促進和平委員會】關鍵字。

在4月6日國際運動促進發展與和平日這一天，中華奧會期盼社會大眾共襄盛舉，加入White Card活動，透過網路傳遞運動的正能量，並以運動來消弭對立與仇恨，為社會和諧及世界和平而努力。

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