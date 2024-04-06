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中職》4度投入日職選秀全數落榜 鈴木駿輔揭露秘辛

2024/04/06 16:34

鈴木駿輔。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕25歲的樂天桃猿日籍投手鈴木駿輔，前天在中職生涯初登板對味全龍，先發5局被敲6安失3分拿下勝投，賽後樂天教頭古久保健二親手將「首勝球」交給鈴木駿輔作紀念，讓他深受感動，昔日4度投入日職選秀都落榜，鈴木駿輔感性地說，「過去5年我在日本獨立聯盟的日子真的非常辛苦，拿到勝投這一刻，覺得一切辛苦都值得了。」

東京出身的鈴木駿輔打過甲子園，高中畢業進入青山學院大學就讀，只讀兩年就放棄學業進入日本獨立聯盟發展，目標投進日職，前2年效力BC聯盟福島紅色希望隊，接下來3年轉投同聯盟的信濃大羚羊隊，去年底樂天桃猿宣布延攬鈴木駿輔，野球生涯轉了個彎。

獨盟日子困苦不在話下，鈴木駿輔表示，剛進福島紅色希望隊月薪僅10萬日圓（約2.1萬台幣），即使在信濃大羚羊隊曾拿下投手三冠王獲得加薪，最高月薪也只有23萬日圓（約4.8萬台幣），而且球季期間才支薪、約半年左右，剩下半年必須打零工維生，「我曾到工地打工，也曾在壽司店做過外送員。」

5年獨盟艱困歲月，鈴木駿輔解釋，每天早上他會自己做便當帶去球場當午餐，晚餐的話，球團與廠商合作團膳，他月繳5000日圓（約1050台幣）作為餐費，主場自行開車，到外地比賽就搭球隊巴士，住宿月繳5萬8000日圓（約1萬2180台幣），薪水不多，5年下來根本存不到錢，得靠家人金援資助。

鈴木駿輔征戰獨盟前3年表現起伏較大，直到2022年以11勝3敗、防禦率1.76和94K奪投手三冠王，才奠定「日本獨立聯盟最強投手」地位，他透露，那一年前歐力士投手荒西祐大來到信濃大羚羊隊擔任投手教練，對他指導幫助很大，至今仍常請教荒西祐大，是他野球人生的貴人。

即使曾拿到獨盟投手三冠王和投手MVP，也拚了命地練習，鈴木駿輔征戰獨盟5年，4度投入日職選秀全數落榜，他感慨地說，「當初因為大學球隊方針的問題，加上自己的目標是打日職，所以我才決定放棄學業到獨盟發展，即使拿到投手三冠王，還是無法獲得青睞，看到其他實力可能沒有我好的投手獲日職球團指名，內心真的非常沮喪。 」

獨盟頂級投手卻難獲日職球團青睞，鈴木駿輔解密，「以前有聽過傳聞，當初我離開青山學院大學到獨盟打球，可能校方不太諒解，職業球團礙於校方壓力，所以在選秀就沒指名我。」

野球人生峰迴路轉，就在鈴木駿輔幾乎斷念挑戰日職當下，樂天桃猿副領隊沈鈺傑去年季中赴日尋才，希望直接簽下鈴木駿輔，也有美職小聯盟球隊有意網羅，因信濃大羚羊隊在爭冠關鍵時期不願放人，直到球季結束樂天桃猿才順利網羅。

「去年球季結束樂天桃猿高層打來，第一時間我就答應來台。」鈴木駿輔透露，其實兩年前他就有赴海外打球的念頭，真的很感謝樂天球團給他機會，在第4次日職選秀落榜後，如果沒有其他機會，他可能就會考慮轉行做其他工作。

前天拿到中職生涯首勝，鈴木駿輔坦言，當然會有「從中職投到日職」的想法，不過拋開昔日傳聞（遭青山學院大學封殺）的不愉快，現在能在台灣投球是非常幸福的事情，看到贏球後球迷開心的表情，就覺得努力有了回報。

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