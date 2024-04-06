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中職》鋒總帶隊4連敗 洪總當面給鼓勵：「你的方向是對的」

2024/04/06 16:39

台鋼雄鷹教頭洪一中（左）今天賽前與富邦悍將總教練陳金鋒（右）閒聊。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕富邦悍將陷入開季4連敗，總教練陳金鋒今天賽前接受媒體聯訪時僅淡然地說：「遇到了就加油努力。」隨後鋒總在結束訪問後就向台鋼雄鷹休息室跑過去跟「洪總」洪一中打招呼，也獲得洪總的鼓勵。

儘管在公辦熱身賽打出第1成績，但富邦開季後又陷入投打兩端都不順的低潮，鋒總僅表示：「遇到了就再加油努力，大家也都努力在做了。」他認為打線方面並不是完全打不到，只是連貫性確實做沒那麼好，「可能這段時間比較急了，因為輸球，大家想去做，反而沒有掌握到自己該有的優勢。」

鋒總在接受媒體提問後，就過去跟洪總打招呼，也讓媒體捕捉到兩人有說有笑的畫面。洪總則透露，「金鋒是說昨天忘了來跟我問候，覺得很不好意思。」

兩人也聊到富邦狀況， 洪總表示：「他來打招呼，我就跟他鼓勵，球隊正在轉型，你的方向是對的，你也在轉型，在轉型這段期間，教練本來就要有點耐心。」

就連帶隊經驗豐富的洪總，都認為棒球就是這麼難的事情，「球隊就很奇怪，在順的時候，就覺得我們這隊很強，狀況不好的時候，一樣的陣容，卻覺得連高中球隊都打不贏。」他強調，所以球隊在順的時候，也不用太高興，不好的時候，也不用喪志，棒球就是這麼難啦。

台鋼雄鷹教頭洪一中（左）今天賽前與富邦悍將總教練陳金鋒（右）閒聊。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹教頭洪一中（左）今天賽前與富邦悍將總教練陳金鋒（右）閒聊。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹教頭洪一中（左）今天賽前與富邦悍將總教練陳金鋒（右）閒聊。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹教頭洪一中（左）今天賽前與富邦悍將總教練陳金鋒（右）閒聊。（記者李惠洲攝）

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