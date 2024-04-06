全大運》東道主台灣體大全新獎牌亮相 吉祥物「捷駱」登玉山

全大運東道主台灣體大設計的獎牌亮相。（台灣體大提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕113年全國大專校院運動會獎牌亮相，外型以本次大會標誌的設計作為主體，金、銀、銅牌都搭配象徵東道主國立台灣體育運動大學的藍色線條，大膽創新充滿設計感，也打破印象中傳統獎牌圓形樣貌。

本屆全大運賽事即將於5月4日開幕，承辦學校台灣體大學籌備處完成各項賽事抽籤，4月15日將在台中公園湖心亭舉行聖火引燃儀式，賽事獎牌設計和全新形象的吉祥物也出爐。113全大運獎牌結合主logo設計理念，以流暢線條作為主體，營造出跑道上奔馳的速度感，不只象徵著台體大體育場環狀模樣，對稱的擺放也代表著無限意涵，向上延伸的線條則如聖火般熊熊燃燒，把運動員熱血展現淋漓盡致，整體外型別出心裁， 更增添幾分新鮮氣息。

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睽違20年再次承辦全大運，台灣體大也推出全新吉祥物-捷駱（Jet Rock），以代表台體的駱駝精神為發想，將堅強勤奮、術德兼修的美德藉由本屆全大運發揚光大。主打運動家精神的捷駱，也搶先跟上台體休閒系腳步，地震前由該校休閒系主任王伯宇帶領的團隊，一起站上玉山主峰頂點上向各界打招呼。

全大運首項賽事手球，4月18日起將在台體大體育館開戰，本屆總共舉辦21種賽事，23日在手球場產生第一面金牌。開幕典禮5月4日在台體田徑場舉行，5月8日閉幕。

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