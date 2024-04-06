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PLG》卡麥龍本季聯盟新高48分沒用 攻城獅2連勝讓勇士好緊張！

2024/04/06 17:13

艾夫伯。（資料照，新竹攻城獅提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕雖然高雄鋼鐵人的卡麥龍爆砍本季新高48分，但新竹攻城獅的3洋將艾夫伯、霍立飛、克拉聯手轟下67分，以115：108在主場收下2連勝。

攻城獅奪勝後，以14勝13敗的戰績逼近第3名的新北國王，也將領先富邦勇士的勝差擴大至2.5場，在爭取季後賽資格取得有利位置。

前一場沒打的艾夫伯今天重回名單，但他手感欠佳，首節只有6投1中拿3分，但他第二節找回準星，投進2顆三分球，拿10分，加上霍立飛有8分進帳，單節打出38：27攻勢，上半場打完以71：56領先。

攻城獅上半場攻下71分，打破隊史例行賽半場得分紀錄，之前紀錄為2020-21年賽季對領航猿的69分。

鋼鐵人在第三節打出反撲氣勢，但得分集中在洋將身上，卡麥龍就包辦13分，只是關鍵時刻欠缺超前一擊，在比分不斷被攻城獅拉開後，兩隊在最後階段也讓板凳球員上場。

攻城獅的艾夫伯18投9中拿27分，霍立飛進帳21分、14籃板，克拉17分，曾柏喻替補轟進3顆三分球，拿15分，為本土最高。

至於鋼鐵人的卡麥龍31投19中拿48分、17籃板，刷新本季由林書豪創下的44分例行賽單場最高得分，同時也是聯盟史上例行賽球員單場第二高得分，銳米有30分，其他本土球員合計只拿28分。

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