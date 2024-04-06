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T1》鷹吉攻守都建功！獵鷹延長賽氣走戰神 續保季後賽機會

2024/04/06 17:36

台鋼獵鷹鷹吉（中）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕浪費最多領先18分的台鋼獵鷹，沒能在正規賽帶走比賽，好在最後靠著鷹吉在籃下補進的超前分，加上在延長賽讀秒階段蓋掉林秉聖的追平上籃，終場以109：106氣走戰神，搶下重要勝利，續保晉級季後賽的機會。

中信特攻、高雄海神、台啤雲豹都已經拿下季後賽門票，最後一席資格由戰神、獵鷹爭搶，而排第四的戰神本來領先獵鷹2.5場勝差，但此戰沒能贏下來，雙方勝差縮小至1.5場。

獵鷹在今天上半場的手感絕佳，團隊投籃命中率達54.5％，尤其白薩拿19分，金恩也有11進帳，全場最大分差達18分，兩節打完取得65：50領先。

但戰神在下半場奮起，還打出22：3的狂暴攻勢逆轉超前，之後與獵鷹互有領先，戰神的林秉聖在最後22.7秒投進追平三分球，逼成101：101平手，而獵鷹的金恩最後一擊沒進，比賽進入延長賽。

戰神的2位洋將赫里斯傑佛森、恩多都因為6犯犯滿畢業，戰力受到影響，而獵鷹在延長賽則靠著鷹吉挺身而出，他最後1分44秒在籃下補進超前球，加上蓋掉林秉聖可能追平比分的快攻上籃，成為球隊奪勝的致勝功臣。

獵鷹有3人得分破20分，金恩拿27分，白薩攻下25分，鷹吉進帳22分、18分、3火鍋，谷毛唯嘉替補拿10分為本土最佳。

戰神有5人得分達雙位數，林秉聖替補拿24分，赫里斯傑佛森拿20分，黃聰翰得17分，曹薰襄有17分，恩多拿12分。

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