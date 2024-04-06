MLB》開季出賽3場就吞2敗 曾效力火腿的34歲右投慘遭DFA

湯肯。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟新賽季開打已經過一週，紐約大都會34歲右投湯肯（Michael Tonkin）今年賽季出賽3場就吞下2敗，今天遭大都會給指定讓渡（DFA）。

大都會在昨天雙重賽首戰面對老虎，湯肯後援1局被敲4安，失掉3分2分自責，吞本季第2敗。湯肯在美國時間4月1日面對老虎之戰，後援1局就掉5分（全非自責）。

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湯肯本季出賽3場就吞2敗，共投4局被敲8安，失掉8分有2分自責，防禦率為4.50，被打擊率為0.333，每局被上壘率為1.75。

湯肯上季效力勇士，出賽45場都是後援，摘得7勝3敗、防禦率4.28的成績，單季投80局創生涯新高，共賞75次三振，被打擊率為0.217。此外，湯肯曾在2018年效力過日職日本火腿隊。

湯肯今年以100萬美元轉戰大都會，未料開季只投3場吞2場敗仗，因此遭到球隊DFA，移出40人名單，並把33歲老將德黑蘭（Julio Teheran）放進球隊40人名單內。大都會有一週時間決定是否交易湯肯，或將他放進讓渡名單。

德黑蘭今年先加入金鶯隊，他在美國時間3月24日選擇跳脫合約，並在美國時間本月4日以1年250萬美元合約加盟大都會。

德黑蘭曾在2013年、2014年勇士隊時期單季各拿14勝，上季他待在釀酒人，整季出賽14場有11場先發，拿到3勝5敗、防禦率4.40，共投71.2局，被打擊率為0.254。

德黑蘭。（資料照，美聯社）

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