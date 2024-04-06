日職》連20個賽季摘勝投！ 37歲前澤村賞強投締造罕見紀錄

涌井秀章。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中日龍37歲老將涌井秀章今天主投6.1局無失分，幫助中日龍在客場以4比0完封廣島鯉魚。涌井秀章收下本季首勝，這也是他連續20年的日職生涯都摘下勝投，創日職史上第8人紀錄。若以右投手來算，則是史上第4人達成該紀錄。

涌井秀章此戰局局都讓對手上壘，但都能力保不失分，他先發投6.1局用86球，被敲8支安打，賞3次三振，沒有丟保送，也無失分，收下本季首勝、同時也是日職生涯第160勝。涌井秀章本季2場先發共投12.1局都沒失分，防禦率仍是完美的0。

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這也是涌井秀章自2005年菜鳥年起，連續20個賽季都摘得勝投。根據《日刊體育》報導，若從職業生涯首年算起，連續摘得勝投最多的記錄是22年，包含前近鐵投手米田哲也，以及仍是現役選手身分的養樂多44歲老將石川雅規，都是該紀錄的保持人。

涌井秀章賽後表示，此戰全場在沒有出現三上三下的情況下，靠大家的守備守住，並先得分、追加保險分，這是很棒的贏球形式。

現年37歲的涌井秀章是在2004年選秀會中獲得西武獅第一指名，除了西武外，生涯還效力過千葉羅德、樂天金鷲、中日龍，曾在2009年摘得澤村賞。涌井秀章上季在中日先發21場，拿到5勝、單季吞13敗為全聯盟最多。

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