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PLG》攻城獅拿鋼鐵人進補升到第三 國王吞4連敗後跌到第四

2024/04/06 19:20

艾夫伯。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕PLG新竹攻城獅今天舉辦「大風吹主題日」吸引4271位球迷進場，每位球員上場都有得分進帳，終場以115：108擊敗高雄鋼鐵人，收下近期二連勝，加上新北國王今天輸給富邦勇士，以些微勝率之差，排名晉升至第三。

攻城獅今天對上墊底的鋼鐵人沒放過進補機會，以7分之差收下勝利，戰績提升至14勝13負，與國王已無勝差，但靠著52％勝率比下對手的51.7％，順利登上第3名，國王以15勝14負排第四，富邦勇士則以13勝16負緊追。

曾柏喻拿15分為攻城獅本土表現最佳，他表示：「最近團隊充滿正能量，大家都會互相鼓勵出手，而且今天在場上進攻傳導很順暢，有空檔機會我就勇於出手。」

攻城獅總教練密特羅維奇表示：「從最近的團隊訓練中就可以看出球員的企圖心，每一位球員都在訓練中全力以赴，造就了今天這場團隊風格十足的比賽內容。」

艾夫伯在上週末休戰一場後，今日出賽36分鐘攻下27分7籃板5助攻。艾夫伯表示：「在上一場敗給鋼鐵人後，大家都很沮喪。這場比賽我們重振旗鼓，團隊的化學變化也持續變好，今天每一位球員都參與團隊進攻，才能拿下這場關鍵勝利。」

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