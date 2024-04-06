網球》曾俊欣喜獲挑戰賽雙打首冠！巴列塔紅土決戰搶十逆轉勝

曾俊欣（右）贏得挑戰賽雙打首冠。（曾育德提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕 我國「夜市球王」曾俊欣單打失利、雙打得意！巴列塔男網挑戰賽雙打決賽，他與首度合作的捷克搭檔克拉爾（Zdenek Kolar）後來居上，1：6、6：3、10：7逆轉勝法國人馬阿里巴奇（Theo Arribage）／邦齊（Benjamin Bonzi），讓曾俊欣笑擁職業生涯首座ATP挑戰賽雙打冠軍。

這項義大利進行的紅土賽事，曾俊欣揮別單打首輪惜敗地主陰霾，本季首度投入雙打，就與克拉爾聯手締造驚奇！非種子「台捷聯軍」挾著8強起接連扳倒第2種子、第3種子的黑馬氣勢，壓軸戰面對阿里巴奇／邦齊克服失誤偏高丟掉首盤的亂流，次盤曾俊欣組合重振旗鼓，第3 、5局破發取得4 ：1領先，儘管第6局遭到法國人馬回破反擊，關鍵第9局他們再度突破滅火，順勢扳回一城。戰線拉進決勝搶十，雙方陷入拉鋸纏鬥，韌性十足的「台捷聯軍」從5：7連下5分，激戰1小時10分鐘驚險贏得最後勝利。

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擅長紅土作戰的曾俊欣，今年3月中旬才在匈牙利塞克什白堡拿到挑戰賽單打第4冠，如今22歲的「夜市球王」再接再厲，自2021年12月與許育修屈居安塔利亞挑戰賽雙打亞軍後，不但睽違逾兩年重返決賽，並把握機會攻頂圓夢，更上層樓首獲挑戰賽雙打頭銜。

曾俊欣（左）贏得挑戰賽雙打首冠。（曾育德提供）

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