WTT支線賽》讓2追3逆轉盧森堡怪拍 馮翊新連兩站闖進4強

馮翊新逆轉盧森堡的馬拉丹諾維奇，闖進男單4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕21歲的合庫小將馮翊新今晚在WTT瓦拉日丁（克羅埃西亞）支線賽男單8強戰，上演讓2追3的逆轉戲碼，3:2擊退世界排名157的盧森堡怪拍馬拉丹諾維奇，繼上週奧托切克支線賽之後，連兩站闖進4強，下一輪將對上香港直拍橫打名將黃鎮廷獲法國好手卡辛。

世界排名93的馮翊新上週在奧托切克一路殺進4強才敗給南韓好手趙大成，這一站他重啟爐灶，首輪先以直落三解決巴西選手特奧多羅；32強戰再以3:1擊退世界排名48的地主一哥普卡爾。

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16強戰，馮翊新面對去年在平昌亞錦賽連續擊退中國王楚欽、印度阿昌塔和南韓林鐘勳，爆冷闖進8強的日本新秀田中佑汰，歷經一番激戰後，也以13:11、11:9、12:10獲勝。

使用防弧圈膠皮的馬拉丹諾維奇，近況也不錯，他在貝魯特支線賽第二站一路挺進4強才敗給莊智淵；上週在奧托切克也逆轉陳建安闖進4強；這一站更在第二輪以3:1扳倒頭號種子高承睿。

面對陌生的馬拉丹諾維奇，馮翊新前兩局完全不適應對手的旋轉，以6:11、9:11連丟2局。第3局起，馮翊新逐漸找到破解之道，並展現正手拍的攻擊威力，以11:6、12:10、11:4連下3局，完成大逆轉。

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