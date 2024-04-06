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PLG》勇士痛宰國王26分 許晉哲點出2大贏球關鍵

2024/04/06 19:57

富邦勇士賴廷恩（右）、林志傑（左）與隊友擊掌。（記者廖振輝攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕富邦勇士今在主場122：96痛宰新北國王，搶下重要一勝，總教練許晉哲也點出2大贏球關鍵，壓制林書緯的進攻，也阻斷他串連隊友，此外，全隊送出32次助攻，打出應有的球風。

勇士過去7場只贏1場，排名跌落至第5，但今天對國王成功反彈，以26分之差搶下重要一勝，與第四的國王追近到只剩2場勝差，拒絕讓季後賽漸行漸遠。

勇士教練許晉哲認為，能贏下國王是因為成功壓制林書緯，讓他此戰只有8投1中拿2分，因為過去守不住他，讓他在進攻不斷得分，還讓他用助攻串聯隊友，讓勇士造成重創，許總也大讚主守的賴廷恩真的做得很棒。

賴廷恩此戰攻下16分、8助攻，防守表現也建功，他表示，今天就是專注在被賦予的任務，但守林書緯沒有特別訣竅，就是用盡最大力量，然後無時無刻的專心去守。

勇士此戰繳出53.3％投籃命中率，有6人得分達雙位數，122分也是本季單場得分新高，許晉哲表示，全隊傳出32次助攻，而且只有8次失誤，這才是他想看到的團隊表現，只是防守還是待加強，因為被對手拿了96分。

新北國王林書緯（右）。（記者廖振輝攝）

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