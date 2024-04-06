PLG》找洋將不只看場上表現 新北國王找路易士也看重「內部氣氛」問題

國王新洋將路易士（中）初登場。（記者廖振輝攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕PLG新北國王在4月3日註冊大限完成最後人事異動，迎接來新洋將路易士，期待他能頂替牧倫斯的空缺，而今天他首度出賽對勇士拿10分，賽後教練萊恩大讚他今天首戰的表現很好，且最終會選擇找他，也是看重他的個性。

牧倫斯先前因情緒失控，在比賽中和隊友發生口角憤而開車離場，讓全場都看傻眼，他的行徑也讓國王高層不爽，總經理毛加恩直接開鍘，而為了填補他的空缺，最後補進路易士。

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34歲的路易士在上季就以「溫德」譯名效力高雄鋼鐵人，首秀繳出19籃板的優異表現，總計出賽14場，每場平均可得16.5分、12籃板、2.6助攻、1.3抄截，稱職扮演禁區門神角色。

國王今天首次登錄路易士，他出賽20分鐘，6投5中拿10分，外帶2籃板，萊恩認為，因為他跟球隊沒練幾次球，主要還是需要多跟隊友練習配合戰術，作為第一場球而言，其實已經表現很棒，之後也會慢慢增加上場時間。

國王本季最後選擇曼尼高、米歇爾、奧帝和路易士作為最終4名洋將，萊恩說明捨棄有過更多配合機會的安尼奎、海登，他不諱言，因為先前牧倫斯離開，之後球隊也以「內部氣氛」作為考量，而路易士跟林書豪、王柏智曾當過隊友，都知道他個性很好，加上因為上季有對戰過，知道他有什麼樣的本領，因此也將他作為最後的洋將選擇。

勇士教練許晉哲表示，路易士這場看起來好像沒什麼存在感，但默默的拿了10分，他就過去對戰經驗分析，「他跟林書豪在擋拆配合時會很可怕。」至於林書豪已經在今天服滿5場禁賽，若身體健康的話有機會在下一場復出。

國王新洋將路易士（左）初登場。（記者廖振輝攝）

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