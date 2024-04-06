晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》獅隊驚險開季5連勝！ 龍隊連6戰1分差、苦吞3連敗

2024/04/06 20:26

統一獅開季5連勝。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍隊前5戰都是一分差分勝負，統一獅隊今賽前則是開季4連勝。獅隊左投林詔恩5局先發無失分，龍隊一路苦追，9局下無功而返，終場獅隊4:3贏球。

今天以前，連同此役的第1局，徐若熙共連續102.1局未挨轟，紀錄停在2局面對林安可時，被林安可擊出陽春砲，也讓獅隊先馳得點。

徐若熙3局回穩，但4局保送首位打者邱智呈後，陳鏞基二壘打，造成二三壘有人危機。龍隊故意保送林安可，陳重羽的安打帶有打點，且龍隊中外野手郭天信接球失誤，獅隊單局3分。

徐若熙此役投3.2局，送出6次三振、3次四壞球保送，連同生涯首挨轟在內被擊出3安打，失4分當中3自責分。

獅隊林詔恩本季初先發，投5局送出3次三振、被擊出3安打，無失分。6局辛俊昇接替，劉基鴻、李凱威敲二壘安打，吉力吉撈．鞏冠擊出2分砲，本季首轟出爐，追到1分差。

獅隊洋投裴瑞茲中繼2局，7、8兩局都被龍隊攻上得點圈，但都力保不失。龍隊林逸達、張景淯和銳歐，也沒讓獅隊再拿分數。

9局下，劉予承代替已連2場出賽的陳韻文關門，保送首位打者陳品捷，張祐銘滾地球造成前位跑者出局，下一棒張政禹滾地球，獅隊又抓到1個出局數，2出局後輪到劉基鴻遭到三振，比賽結束。

統一獅陳重羽關鍵安打。（記者林正堃攝）

味全龍徐若熙吞敗。（記者林正堃攝）

統一獅林安可開轟。（記者林正堃攝）

統一獅左投林詔恩。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。