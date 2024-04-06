中職》獅隊驚險開季5連勝！ 龍隊連6戰1分差、苦吞3連敗

統一獅開季5連勝。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍隊前5戰都是一分差分勝負，統一獅隊今賽前則是開季4連勝。獅隊左投林詔恩5局先發無失分，龍隊一路苦追，9局下無功而返，終場獅隊4:3贏球。

今天以前，連同此役的第1局，徐若熙共連續102.1局未挨轟，紀錄停在2局面對林安可時，被林安可擊出陽春砲，也讓獅隊先馳得點。

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徐若熙3局回穩，但4局保送首位打者邱智呈後，陳鏞基二壘打，造成二三壘有人危機。龍隊故意保送林安可，陳重羽的安打帶有打點，且龍隊中外野手郭天信接球失誤，獅隊單局3分。

徐若熙此役投3.2局，送出6次三振、3次四壞球保送，連同生涯首挨轟在內被擊出3安打，失4分當中3自責分。

獅隊林詔恩本季初先發，投5局送出3次三振、被擊出3安打，無失分。6局辛俊昇接替，劉基鴻、李凱威敲二壘安打，吉力吉撈．鞏冠擊出2分砲，本季首轟出爐，追到1分差。

獅隊洋投裴瑞茲中繼2局，7、8兩局都被龍隊攻上得點圈，但都力保不失。龍隊林逸達、張景淯和銳歐，也沒讓獅隊再拿分數。

9局下，劉予承代替已連2場出賽的陳韻文關門，保送首位打者陳品捷，張祐銘滾地球造成前位跑者出局，下一棒張政禹滾地球，獅隊又抓到1個出局數，2出局後輪到劉基鴻遭到三振，比賽結束。

統一獅陳重羽關鍵安打。（記者林正堃攝）

味全龍徐若熙吞敗。（記者林正堃攝）

統一獅林安可開轟。（記者林正堃攝）

統一獅左投林詔恩。（記者林正堃攝）

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