中職》林智平再見安打 樂天桃猿戲劇性逆轉中信兄弟

樂天桃猿林智平敲出再見安打，結束比賽，隊友衝到場上開心慶祝。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕樂天桃猿今天繼續在大巨蛋迎戰中信兄弟，雖在一開賽就擊出4支安打灌進3分，打完5局取得3：1領先，雖在6局上被兄弟猛攻1輪鯨吞5分致使戰局逆轉，靠第8、9局扳回6分以9：8氣走兄弟，擊出再見安打的林智平獲選單場MVP。

樂天1局下由陳晨威、林立連續安打開啟攻勢，梁家榮適時二壘安打助樂天以2：0先馳得點，朱育賢於1出局後跟上二壘安打助樂天以3：0領先，兄弟於3局上發起首波攻勢，高宇杰敲出全隊第1支安打後，王威晨擊出外野飛球，陳晨威判斷失誤形成三壘安打，兄弟扳回1分。

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兄弟6局上由王威晨率先安打重啟攻勢，配合盜壘、保送攻佔一、三壘，陳子豪安打追回1分，詹子賢內野滾地球扳平比數，江坤宇、高宇杰連續安打聯手打下3分，兄弟以6：3首次超前，7局上王威晨保送、許基宏二壘安打攻佔二、三壘，王威晨趁暴投跑回第7分，陳子豪安打追加第8分。

樂天8局下發動反撲，林智平、嚴宏鈞、余德龍連續安打各有1分打點，樂天追成6：8只差2分，9局下雖以林立安打、梁家榮保送開局，朱育賢1出局後擊出二壘安打扳回1分，林承飛被故意保送塞滿壘包，林智平擊出2分打點再見安打。

這場觀眾13682人，中職本季連續6場在大巨蛋票房都破萬人。

樂天桃猿林智平敲出再見安打。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿林智平敲出再見安打。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿林智平敲出再見安打。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿朱育賢敲出二壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

中信兄弟江坤宇敲出安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

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