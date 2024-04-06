中職》洪總到底在氣什麼？ 賽後說明自己並非無理取鬧

洪一中總教練抗議漏踩壘包，衝上去與主審裁判發生推擠衝突。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹今晚以0：12不敵富邦悍將，總教練洪一中在8局上爆氣出場向主審王俊宏抗議的理由，也在賽後揭曉，他表示自己是在促請一壘審裁判對方跑者是否漏踩壘包時，卻要二壘審去裁定，「二壘審又沒看到，怎麼會叫他看呢？裁判判決要公正、不能憑感覺。」

「或許有人覺得我無理取鬧，因為輸了才這樣，但我們是講道理。」洪總還原當時情況，他表示自己向一壘審促請裁決，結果一壘審因為離開一壘去看安打落點，交給二壘審裁定，「但我知道二壘審又沒看到，主審要看啊，但主審告知規定如此，必須交給壘審裁定。」

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洪總認為規定是死的，但人是活的，出現爭議時，主審必須透過重播畫面去進行裁定，還用台語說：「不能用『準』的（意指裁判說了算的方式）」去交代了事。

但裁判組技術長周駿勝回應，當時二壘審江春緯的站位正確，他站在一、二壘之間，當時一壘審離開壘包之後，距離最近的裁定者就是二壘審，「二壘審是有看到的（指跑者踩到壘包）。」他認為洪總或許是質疑二壘審怎麼可能可以看兩邊壘包，才會出場抗議。

洪一中總教練抗議漏踩壘包，衝上去與主審裁判發生推擠衝突。（記者李惠洲攝）

洪一中總教練抗議漏踩壘包，衝上去與主審裁判發生推擠衝突。（記者李惠洲攝）

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