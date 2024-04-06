中職》陳晨威超離譜守備 原來球被大巨蛋燈光「吃」掉了

樂天桃猿陳晨威。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天樂天桃猿靠老將林智平敲出再見安打，最終逆轉勝中信兄弟；比賽中發生一段小插曲，3局上兄弟進攻，兩出局三壘有人，王威晨敲出右外野強勁飛球，原本右外野手陳晨威已就定位準備接球，沒想到球越過他的頭頂形成三壘安打，幸運進帳1分打點。

今天賽後陳晨威解釋，那一球守備受到大巨蛋燈光影響，球飛過來他用手套遮著，結果被燈光「吃」掉才會飛越頭頂，「大巨蛋燈光滿刺眼的，賽前練習就有在測試，剛好比賽就發生了，（王威晨）打出來的球仰角算滿平的，看球當下沒問題，但守備就定位時就看不太清楚球，球飛進燈光又刺眼，不然應該可以接殺。」

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大巨蛋除了燈光影響守備視線，陳晨威指出，觀眾席五顏六色，就連打上去屋頂也有多種顏色，不像室外球場有天空可以看到球，外野守備判斷沒辦法那麼準確，需要一點時間適應，只是來大巨蛋比賽的場次也不多。

值得一提的是，今天陳晨威扛開路先鋒，前3打席都靠內野安打上壘，而且球都打在三游方向，形成極少見景象。

「我自己也笑了！」陳晨威笑說，這3支內野安打都不是很完整地揮擊，球棒都被擠壓到，只能說運氣很好，開季至今打擊手感落差不會太大，只是，有時候想法不夠明確。

看到老將林智平敲出再見安打逆轉勝，陳晨威說，「沒想過我們會逆轉勝，滿意外的，我都快哭了，眼眶有點泛淚。」

樂天桃猿林智平敲出再見安打，結束比賽，隊友衝到場上開心慶祝。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿林智平敲出再見安打，隊友開心潑水慶祝。（記者陳志曲攝）

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