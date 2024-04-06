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T1》林韋翰回歸第2戰繳全能數據 特攻本季首度在高雄贏球

2024/04/06 21:52

林韋翰回歸第二戰拿13分、5籃板、5助攻。（特攻提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕新北中信特攻今天靠艾德拿27分，加上柯丹有20分進帳，共5人得分達雙位數，終場以108：93力退高雄海神，首度在高雄巨蛋成功踢館，也終止2連敗，鞏固Ｔ1聯盟寶座。

特攻在第二節打出33：18的攻勢擴大分差，加上第三節也有29：17的高潮，一路保持領先到比賽終了，總教練李逸驊表示：「上一場比賽雖然輸球，但是比賽節奏、速度都做得非常好。今天賽前我們也要求把速度打起來。」

李逸驊提到，林韋翰在場上時，節奏掌控非常好，速度也推得非常快，球員只要有空檔都接得到球，謝亞軒也打得不錯，因此上半場很快就把分數領先到20幾分。

林韋翰在回歸第2場出賽30分鐘，拿13分、5籃板、5助攻，他說：「其實教練團、防護員都有想要控制我的上場時間，但我上場後只想要幫助球隊，雖然身體有點不允許，但靠意志力還是把這場比賽拿下。希望團隊的表現可以持續下去，季後賽快到了，強度要繼續保持住。」

特攻主力阿巴西在第三節時稍微扭到腳，退場休息，李逸驊也說明狀況：「本來阿巴西剛扭到的時候有上場一下，覺得應該還可以，但發覺力量完全發揮不出來，回去之後會到大醫院做檢查，謝謝大家關心。」

海神今天得分最高是板凳出發的吳曉謹，他全場投進7顆三分球，拿29分，艾倫也有15分，但先發的史考特和庫薩斯分別只有10分進帳。

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