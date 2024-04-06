中職》擊出大巨蛋第1支再見安打 林智平感觸良多：很幸運！

樂天桃猿林智平敲出再見安打，結束比賽，隊友衝到場上開心慶祝。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕樂天桃猿今天打完7局雖從領先3分變成落後5分，靠最後2局狂掃6分以9：8氣走中信兄弟，隊史大巨蛋首勝戲劇性開張，擊出再見安打的39歲老將林智平獲選單場MVP，他感觸良多地說：「能打出大巨蛋第1支再見安打，很幸運！」

樂天一開賽就得3分，打完5局以3：1領先，6、7局被兄弟猛攻狂丟7分，8局下搶回3分追成只差2分，9局下由林立安打、梁家榮保送開局，朱育賢二壘安打先扳回1分，林承飛被故意保送塞滿壘包後，林智平抓第1球擊出2分打點再見安打。

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林智平指出，9局下一直有在準備，看到吳俊偉對林承飛投的第1球，就確定對方想要抓他，當下只想把球擊得確實，至少要有推進的效果，雖然以前打過再見安打，這支是他生涯第3支，意義卻很不一樣，「因為是巨蛋的第1支，很幸運可以留下這個紀錄。」

樂天這場得9分比前4場共得8分還多，擊出15支安打超過前4場共26支的一半，林智平認為，球隊最近打得很煎熬，一直在找方法把辛苦的事變得簡單，「還是基本的最重要，說實在的，我們還沒準備好，經過這1場，打擊手感應該會慢慢回來。

樂天桃猿林智平敲出再見安打，結束比賽，隊友衝到場上開心慶祝。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿林智平敲出再見安打，結束比賽，隊友衝到場上開心慶祝。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿林智平敲出再見安打，隊友開心潑水慶祝。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿林智平（左）敲出再見安打，獲選單場MVP，由藝人任賢齊（右）頒發MVP獎座。（記者陳志曲攝）

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