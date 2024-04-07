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韓職》單場核爆14分！大聯盟資歷洋投慘烈一役 寫罕見難堪紀錄

2024/04/07 06:54

杜格。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕SSG登陸者隊洋投杜格（Robert Dugger）昨天在客場先發面對NC恐龍，杜格只投3局狂掉14分，追平韓職史上投手單場最多失分紀錄。SSG登陸者最後以3比16慘敗。

杜格昨天開賽遇到大亂流，首局被敲6安（包含2支二壘安打）、2次保送、2次觸身球，讓NC恐龍一口氣打進9分。杜格在第2局被敲2安、丟2保送，外加隊友守備失誤，單局再失3分。第3局杜格被敲4安、丟1次觸身球，再失2分。

總計杜格先發只投3局用98球，被敲12支安打，丟4次保送、3次觸身球，失掉14分有13分為自責，另有4次三振，杜格吞下本季第2敗，賽後的防禦率為12.86。

根據韓媒《OSEN》指出，杜格此戰失掉14分，追平韓職史上投手單場失分紀錄，也是KBO史上第3人達成這項難堪紀錄。前三星獅洋投Zach Petrick曾在2017年6月29日只投2局失14分。

現年28歲的杜格曾待過大聯盟馬林魚、水手、光芒、紅人等球隊，生涯在大聯盟賽場累積27場出賽，合計0勝7敗、平均防禦率7.17。杜格去年待在小聯盟3A，前一次在大聯盟已經是2022年的時候。

杜格今年以1年總值90萬美元加盟SSG登陸者隊，包含65萬美元的保證薪水，以及10萬美元簽約金，還有15萬美元的激勵獎金。

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