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中職》罕見！兄弟遭絕地大翻盤 寫隊史最大被逆轉秀

2024/04/07 06:54

中信兄弟吞敗。（記者陳志曲攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟昨天打完7局仍領先5分，沒想到在8、9局被狂攻6分逆轉，最終被林智平再見安打擊沉，追平隊史7局結束最大比分差被逆轉的不名譽紀錄。

中信兄弟昨在6、7局猛轟7分，前7局結束取得5分領先，8局下樂天展開首波反撲，林智平、嚴宏鈞 、余德龍連續安打各有1分打點 ，樂天追成只差2分，9局下由林立安打、梁家榮保送吹響最後衝鋒，朱育賢二壘安打先扳回1分 ，林承飛被故意保送塞滿壘包後 ，林智平抓第1球擊出2分打點再見安打。

打完7局領先5分卻遭逆轉，放眼隊史已是平紀錄，過去在1992年9月16日、2002年6月15日曾兩度打完7局領先5分，最終都不幸被逆轉輸球。

歷史上打完7局領先最多分被逆轉的是2006年9月1日的統一獅隊，他們對兄弟象打完7局領先7分，沒想到兄弟象在22週年隊慶中，在8、9局狂攻8分，最終靠王金勇追平的二壘安打、陳冠任再見安打，一舉中止13連敗，寫下傳說一戰。

樂天桃猿林智平敲出再見安打，結束比賽，隊友衝到場上開心慶祝。（記者陳志曲攝）

中信兄弟吞敗。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿林智平敲出再見安打。（記者陳志曲攝）

中信兄弟吳俊偉吞下敗投。（記者陳志曲攝）

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