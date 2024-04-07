曾俊欣攜手捷克搭檔 ATP挑戰賽巴勒達站男雙奪冠

〔中央社〕台灣網球好手「夜市球王」曾俊欣今天與捷克籍搭檔柯拉爾在ATP挑戰賽巴勒達站的男雙冠軍戰，以1比6、6比3、10比7逆轉稱王。

總獎金7萬4825歐元（約新台幣260萬元）的世界職業網球協會（ATP）挑戰賽巴勒達站，本週於義大利舉行，曾俊欣選擇雙線出擊，在男單止步32強後，首度與捷克籍好手柯拉爾（Zdenek Kolar）搭檔男雙，卻一路過關斬將，前役甚至擊敗第3種子的塞爾維亞組合，強勢挺進冠軍戰。

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冠軍戰面對「法國組合」班奇（Benjamin Bonzi）、阿里巴奇（Theo Arribage），「台捷聯軍」於首盤狀況不佳，開賽即遭遇亂流，尤其3度遭到對手破發情況下，以1比6率先讓出，所幸次盤即時調整，同樣回敬3次破發，驚險以6比3扳平戰局。

進入決勝盤超級搶10，「台捷聯軍」一度陷入5比7落後，眼看勝利就要拱手讓人，沒想到接下來卻連得5分，包含柯拉爾的「再見殺球」，最後以10比7逆轉「法國組合」奪冠，同時是曾俊欣生涯首座ATP挑戰賽的男雙冠軍金盃。

曾俊欣接受中央社採訪時表示，一直以來自己都是以單打為主，不過柯拉爾於賽前兩天很隨性地詢問要不要組隊打雙打，而他也爽快答應了，「雙打算是讓自己在場上完全享受放鬆打球的感覺，然後可以針對網前處理球訓練的一種方式」。

曾俊欣還說，賽前已經快一年沒有征戰雙打賽場，因此這次帶著平常心應戰，「沒想到就拿到冠軍，算是在意料之外，真的非常開心」。（編輯：陳彥鈞）1130407

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