網球》貝雷帝尼揮別傷痛東山再起 睽違一年半重返冠軍戰

貝雷帝尼。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕揮別傷痛的貝雷帝尼（Matteo Berrettini）東山再起，哈桑二世男網賽連戰皆捷，義大利名將以6：7（4：7）、6：3、6：2大逆轉阿根廷第7種子納沃尼（Mariano Navone） ，睽違一年半重返巡迴賽單打冠軍戰。

這項在摩洛哥馬拉喀什進行的紅土賽事，屬ATP 250等級。前世界排名最佳第6的貝雷帝尼，一度飽受傷勢所苦，復出後目前暫居135席，此行連過4關、扳倒3名種子勁敵，包括4強轟出6記愛司、5度破發，激戰2小時42分鐘力退納沃尼。

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「拚了快3個小時，所以我很累，但真的很高興。」27歲的貝雷帝尼在場上接受採訪時直言，這絕對是本週最艱難的戰役，「恭喜他，他打出一場非常出色的比賽。現場變化極大，觀眾給我許多令人難以置信幫助。我有點累，但對於明天決賽感到相當興奮。」

2021年溫布頓錦標賽拿到草地大滿貫亞軍的貝雷帝尼，自同年法國公開賽以來，迄今僅參與4項紅土賽事，即將與西班牙衛冕者巴耶納（Carballes Baena）爭取生涯第8座冠軍，這也是前義國一哥自2022年10月那不勒斯決賽以來，首次再闖壓軸戰，先前貝雷帝尼因腳踝受傷休兵長達半年，今年3月才重返賽場，「我甚至不記得上次晉級ATP決賽是什麼時候，我非常努力地再度來到這裡，為了健康，為了享受我正在做的事情。我真的很感激正在發生的這一切。」

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