晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

網球》貝雷帝尼揮別傷痛東山再起 睽違一年半重返冠軍戰

2024/04/07 07:03

貝雷帝尼。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕揮別傷痛的貝雷帝尼（Matteo Berrettini）東山再起，哈桑二世男網賽連戰皆捷，義大利名將以6：7（4：7）、6：3、6：2大逆轉阿根廷第7種子納沃尼（Mariano Navone） ，睽違一年半重返巡迴賽單打冠軍戰。

這項在摩洛哥馬拉喀什進行的紅土賽事，屬ATP 250等級。前世界排名最佳第6的貝雷帝尼，一度飽受傷勢所苦，復出後目前暫居135席，此行連過4關、扳倒3名種子勁敵，包括4強轟出6記愛司、5度破發，激戰2小時42分鐘力退納沃尼。

「拚了快3個小時，所以我很累，但真的很高興。」27歲的貝雷帝尼在場上接受採訪時直言，這絕對是本週最艱難的戰役，「恭喜他，他打出一場非常出色的比賽。現場變化極大，觀眾給我許多令人難以置信幫助。我有點累，但對於明天決賽感到相當興奮。」

2021年溫布頓錦標賽拿到草地大滿貫亞軍的貝雷帝尼，自同年法國公開賽以來，迄今僅參與4項紅土賽事，即將與西班牙衛冕者巴耶納（Carballes Baena）爭取生涯第8座冠軍，這也是前義國一哥自2022年10月那不勒斯決賽以來，首次再闖壓軸戰，先前貝雷帝尼因腳踝受傷休兵長達半年，今年3月才重返賽場，「我甚至不記得上次晉級ATP決賽是什麼時候，我非常努力地再度來到這裡，為了健康，為了享受我正在做的事情。我真的很感激正在發生的這一切。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。