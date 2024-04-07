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網球》我期望不高！最老球王喬科維奇低調談蒙地卡羅大師賽

2024/04/07 07:04

喬科維奇。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024蒙地卡羅男網大師賽登場，當今世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）相當低調，亟待谷底反彈的塞爾維亞頭號種子直言，對於這項ATP千分等級的紅土大賽期望不高。

雖然開季8勝3負，迄今意外一冠難求，喬科維奇仍在4月7日打破網壇另項紀錄，以36歲又321天超越退役瑞士名將費德爾（Roger Federer），榮膺史上「最老球王」，累計ATP男單全球排名No.1長達419週，同樣空前後人也難望其項背。

只不過，戰績欠佳又與合作逾5年的克羅埃西亞教練伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）分道揚鑣，喬帥明顯信心下滑，蒙地卡羅賽前受訪時說：「我的期望不是很高，因為今年比賽表現以及過去在摩納哥的成績都不是很好。對我來說，就是要在紅土球場重振旗鼓並試著再次達到巔峰。」

喬科維奇曾於2013年、2015年兩度蒙地卡羅奪冠，並長期旅居當地訓練，但他很清楚上年紀後，亟需更多時間才能找回頂尖狀態，「過去5、6年來，我在這裡都沒打好，一直希望情況能夠改變。我放棄邁阿密大師賽，提前在紅土練習，希望盡快適應場地，讓我們看看情況如何。」喬帥首輪免戰，32強遭遇俄國薩菲烏林（Roman Safiullin）對決會外賽晉級球員的勝方。

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