網球》屆退卻狂飆12連勝！美國老將柯林絲預約連兩站橫掃冠軍

柯林絲。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕屆退老將柯林絲（Danielle Collins）的贏球氣勢無法擋，查爾斯頓女網賽又以6：3、6：3淘汰希臘第3種子莎卡莉（Maria Sakkari），不但強勢挺進單打決賽，這位美國地主大黑馬更已狂飆12連勝，準備完成連續兩站賽事包辦冠軍的壯舉。

職業網壇進入紅土賽季，這項WTA500等級賽事，本週在南卡羅萊納州進入尾聲。上週才大爆冷門首奪WTA千分邁阿密大賽后冠的柯林絲，從硬地轉戰查爾斯頓綠土又橫掃群芳，現已追平她自2021年以來的生涯連勝紀錄，今年第21勝到手也高居當今女網第3人 ，僅次於波蘭球后史泰克（Iga Swiatek ）、哈薩克名將蕾巴金娜（Elena Rybakina）。

請繼續往下閱讀...

準決賽面對來勢洶洶的莎卡莉，老經驗如柯林斯火力全開，仗著77%第一發得分率壓制勁敵，全場逼出7個破發點4度得手，30歲的東道主老將僅花1小時26分鐘直落2出線，對戰莎卡莉也改寫為2勝2負。

柯林絲今年元月宣告本季打完高掛球拍，如今卻不斷贏球締造驚奇，目前排名大幅回升至22席，還有機會順勢搶下查爾斯頓金盃，壓軸對手則為俄國第4種子卡薩金娜（Daria Kasatkina），她3盤扳倒美國頭號種子佩古拉（Jessica Pegula）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法