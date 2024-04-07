晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

網球》屆退卻狂飆12連勝！美國老將柯林絲預約連兩站橫掃冠軍

2024/04/07 07:04

柯林絲。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕屆退老將柯林絲（Danielle Collins）的贏球氣勢無法擋，查爾斯頓女網賽又以6：3、6：3淘汰希臘第3種子莎卡莉（Maria Sakkari），不但強勢挺進單打決賽，這位美國地主大黑馬更已狂飆12連勝，準備完成連續兩站賽事包辦冠軍的壯舉。

職業網壇進入紅土賽季，這項WTA500等級賽事，本週在南卡羅萊納州進入尾聲。上週才大爆冷門首奪WTA千分邁阿密大賽后冠的柯林絲，從硬地轉戰查爾斯頓綠土又橫掃群芳，現已追平她自2021年以來的生涯連勝紀錄，今年第21勝到手也高居當今女網第3人 ，僅次於波蘭球后史泰克（Iga Swiatek ）、哈薩克名將蕾巴金娜（Elena Rybakina）。

準決賽面對來勢洶洶的莎卡莉，老經驗如柯林斯火力全開，仗著77%第一發得分率壓制勁敵，全場逼出7個破發點4度得手，30歲的東道主老將僅花1小時26分鐘直落2出線，對戰莎卡莉也改寫為2勝2負。

柯林絲今年元月宣告本季打完高掛球拍，如今卻不斷贏球締造驚奇，目前排名大幅回升至22席，還有機會順勢搶下查爾斯頓金盃，壓軸對手則為俄國第4種子卡薩金娜（Daria Kasatkina），她3盤扳倒美國頭號種子佩古拉（Jessica Pegula）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。