MLB》山本由伸5局飆8K無失分首勝到手！大谷翔平加碼雙安演出

山本由伸。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天繼續踢館小熊，「日本最強投」山本由伸迎來大聯盟生涯第3場先發，主投5局狂飆8次三振且無失分，完全將小熊打者壓制的一籌莫展；道奇打線也在第5局串聯攻勢，加上牛棚合力守成，最終以3：0完封小熊，山本生涯首勝到手。

山本由伸開賽就面臨危機，首棒打者哈普（Ian Happ）敲出二壘安打，接著對同胞鈴木誠也投出保送，下一棒貝林傑（Cody Bellinger）又敲安形成滿壘。不過山本由伸及時回穩，連續賞給莫雷爾（Christopher Morel）、史萬森（Dansby Swanson）與布許（Michael Busch）三振，安全下庄。

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2局下山本連抓2人後又被敲二壘安打和投出保送，且還因隊友發生失誤再度面臨滿壘危機，但這回他同樣頂住壓力，再次三振掉貝林傑解圍，該局又是2K演出，2局投完已飆出5K。經過2局亂流後，山本連3局都賞小熊三上三下，且再送出3K，完成今日任務。此役他主投5局用80球被敲3安，送出2次保送與8次三振，防禦率4.09。

而道奇前4局也一分未得，但在5局有所突破。小熊2出局一、二壘有人時換上庫亞斯（Jose Cuas），但他一上場就暴投讓跑者推進至二、三壘，接著又保送赫南德茲（Teoscar Hernández）形成滿壘，庫亞斯這時又暴投奉送1分，下一棒馬恩西（Max Muncy）適時安打，道奇再添2分，也讓山本投完5局退場成為勝投候選人。

道奇後續派出布瑞瑟（Ryan Brasier）、凱利（Joe Kelly）與哈德森（Daniel Hudson）1人1局把關，道奇8局上再添1分保險分，9局下派出終結者菲利浦斯（Evan Phillips），儘管他失掉1分但仍有驚無險關門成功，道奇也成功踢館小熊，山本大聯盟生涯首勝進帳。

今日前3棒MVP連線僅大谷翔平敲安，他4打數敲出2支一壘安打，選到1次保送，賽後打擊三圍.304/.353/.522，攻擊指數0.875。而道奇今天獲勝，斬斷小熊5連勝，但只得到4分，無緣將連續得至少5分場次的紀錄推進至11場。

大谷翔平。（法新社）

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