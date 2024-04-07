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MLB》洋基牛棚戰力重創！主力火球男將動刀整季報銷：我好難過...

2024/04/07 08:17

羅艾西加。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，剛進60天傷病名單的洋基牛棚大將羅艾西加（Jonathan Loáisiga），將要接受手術來治療右手肘尺側副韌帶（UCL），確定整季報銷，這對洋基來說無疑又是一大打擊。

羅艾西加表示，自己不會接受韌帶置換手術（Tommy John，又稱TJ手術），因為這需要16個月復原。取而代之的，他將到德州拜訪遊騎兵隊醫Keith Meister，進行內部支撐（internal brace）手術，預計會讓他的缺陣時間縮短至10到12個月，但羅艾西加仍舊整季報銷。

「這非常艱難，很令人沮喪。」羅艾西加坦言，「連續2年我都遇到了傷勢，去年幾乎缺席整個賽季，今年直接整季報銷，這讓我很難過，但想繼續打球與奮戰的意志，是使我保持正向的關鍵，這真的很難。」

羅艾西加去年5月就曾因手肘發炎，隨後還動刀移除骨刺被放入60天傷兵名單，直至8月才回歸，但他在只投一個月的情況下再次受傷，最終去年僅出賽17場。他在2天前才因右屈肌拉傷將被放入60天傷病名單，預計至少缺席到6月，如今整季報銷，洋基牛棚戰力也受到重創。

今年是羅艾西加的合約年，季後將成為自由球員的他，很有可能已經投完身穿條紋戰袍的最後一球。對此他表示，「我現在的心思不在這上面，我的想法是去看醫生，接受手術並趕快康復，再看看未來會發生什麼事。」

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