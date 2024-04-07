MLB》開季兩戰12局飆20K無失分 守護者塞揚王牌傷勢加劇將開TJ

守護者塞揚王牌畢伯。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕守護者今天宣布王牌投手畢伯（Shane Bieber）因右手肘不適將接受韌帶置換手術（Tommy John手術），本季確定報銷，這對美聯中區龍頭守護者無疑是一大打擊。

畢伯本季首戰投得威風八面，先發6局用83球，被敲4安無失分，另外投出11次三振和1次保送，收下本季首勝。這是他生涯3度在開幕戰投出10K以上，與傳奇名投吉布森（Bob Gibson）、「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）、「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）和薛哲（Max Scherzer）並列史上第2多，僅次於「巨怪」強森（Randy Johnson）的4場。

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畢伯賽後就透露右手肘不舒服，守護者除了讓他多休息一天，也隨即展開積極治療，儘管下一場面對水手繳出6局9K無失分的優質先發，勇奪本季第2勝，但畢伯的手肘傷勢加劇，兩位名醫Keith Meister和Neal ElAttrache都建議要進行手術，畢伯最後也決定要開刀治療。

今年是畢伯與守護者合約的最後一年，效力7年共出賽136場，繳出62勝32敗、952K和防禦率3.22的成績，2度入選明星賽，2020年獲得美聯塞揚獎的肯定。

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