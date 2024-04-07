NBA》紫金三星合轟74分退騎士 湖人近10戰9勝登西部老八

湖人擊敗騎士後成功擠下國王登上西部老八。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕力拚附加賽名次的湖人今天在主場迎戰騎士，紫金三星詹姆斯（LeBron James）、A.戴維斯（Anthony Davis）和羅素（D'Angelo Russell）得分都破20分，合力攻下74分，率領紫金軍團以116：97大勝騎士，近期拉出一波4連勝，成功擠下國王升上西部第8。

D.羅素上半場手感火燙，飆進5顆三分球轟下23分，次節更率隊打出一波24：4的攻勢，一度取得16分的領先優勢，湖人半場以65：56領先。騎士易籃後逐漸追回失分，米契爾（Donovan Mitchell）和葛蘭德（Darius Garland）輪流得分，幫助騎士73：69超前，不過湖人及時回神，A.戴維斯在第三節獨拿11分，湖人再打出一波19：0的攻勢帶走勝利，終場就以116：97輕取騎士，近10場拿下9勝。

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D.羅素。（美聯社）

D.羅素此役砍進6顆三分球，豪取28分、5籃板，詹姆斯面對老東家繳出24分、12助攻和5籃板，A.戴維斯有22分、13籃板、6阻攻和3抄截的表現。

騎士以葛蘭德的26分最佳，外帶5抄截，雷佛特（Caris LeVert）替補貢獻21分、7籃板，J.艾倫（Jarrett Allen）有12分、12籃板的雙十演出。

湖人目前以45勝33敗擠下國王暫居西部老八，若是他們以第7或第8名晉級附加賽的話，只要在附加賽贏下一勝後就能挺進季後賽。

詹姆斯。（今日美國）

A.戴維斯。（美聯社）

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