MLB》山本由伸「溜溜曲球」太邪惡！道奇主帥：他是大藝術家（影音）

山本由伸。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今天對決小熊，先發5局無失分還飆出8K，喜收大聯盟生涯首勝，而他在1、2局都遭遇滿壘危機，但也都用三振解圍，對此道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）就直言，「他就是個藝術家...」

山本首局被敲安又投出保送擠成滿壘，但接著他連續用3顆曲球三振莫雷爾（Christopher Morel），飆出96.7英哩速球K掉史萬森（Dansby Swanson），最終再用拿手曲球讓布許（Michael Busch）站著不動吞K，化解危機。

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山本2局下再度面臨2出局滿壘危機，這次他再次使用曲球將前國聯MVP貝林傑給三振出局，連續兩局讓小熊大中「滿壘計」。而他的曲球也受到美國棒球網紅「棒球忍者」傅利曼（Rob Friedman）注意，更在X（前推特）上稱讚山本的曲球是「溜溜曲球」。

Yoshinobu Yamamoto, Wicked 3 Pitch K Sequence.



All Yo-Yo Curveballs pic.twitter.com/Lh2C22ewdL — Rob Friedman （@PitchingNinja） April 6, 2024

「我想他只是不想重蹈首爾的覆轍，你看得出來。」談到山本今日表現，還有及時回穩的能力，道奇主帥羅伯斯賽後說道，「我認為這就是他的特質，他是一位藝術家，投球就是他的藝術品，當你用這個角度看，你會對他作出調整的能力感到自豪。他不是個投手，他就像個師傅，非常認真對待此事。」

投手教練普萊爾（Mark Prior）則表示，「他會有主宰全場的時刻，也會有面臨考驗的時刻。」他指出，山本仍有一些東西需要學習，除了他的適應能力外，其戰鬥意志將成為他走得更遠的關鍵。

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