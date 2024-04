MiLB》首安首盜首打點同局開張 李灝宇3安猛打賞更夯出2A首轟

李灝宇今天面對國民2A敲出本季首轟,這也是他在2A的第一發全壘打,更繳出3安猛打賞,進帳2分打點和1次盜壘成功。(取自老虎2A官方推特)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕台灣怪力男李灝宇本季從老虎2A出賽,這是他旅美生涯首度站上2A層級。李灝宇今天面對國民2A敲出本季首轟,這也是他在2A的第一發全壘打,更繳出3安猛打賞,進帳2分打點,幫助球隊終場以8:2贏球,收下2連勝。

李灝宇昨天首戰3打數繳白卷,還吞下1次三振,今天對戰國民2A擔任先發第6棒二壘手,2局上首打席敲出游擊滾地球,靠著對手的傳球失誤上壘,形成一三壘有人,下一棒Daniel Cabrera轟出右外野3分砲,助隊先馳得點,老虎2A單局灌進4分大局。

李灝宇第2打席在二壘有人適時擊出中外野滾地安打,打回球隊的第5分,並隨後盜上二壘,本季首安、首打點和首盜都在第三局開張。他也靠著Ben Malgeri的高飛犧牲打跑回第6分。

李灝宇5局上擊出左外野飛球遭接殺,Chris Meyers在本壘遭阻殺出局形成雙殺守備,李灝宇在第8局敲出左外野陽春砲,本季首轟出爐,9局上再擊出中外野安打,總計李灝宇此役5打數敲出3支安打,包括1發陽春砲,貢獻2分打點和1次盜壘成功,打擊率升至3成75。

效力海盜2A的鄭宗哲今天也有先發出賽,3打數無安打,獲得1次保送,出賽2場累積7打數無安打,本季首安還要再等等。

A two-hit night for Hao-Yu Lee as he hits a bomb to left, 105 MPH off the bat, his first home run in a @erie_seawolves uniform pic.twitter.com/QXBrnlCbUk