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MiLB》首安首盜首打點同局開張 李灝宇3安猛打賞更夯出2A首轟

2024/04/07 09:45

李灝宇今天面對國民2A敲出本季首轟，這也是他在2A的第一發全壘打，更繳出3安猛打賞，進帳2分打點和1次盜壘成功。（取自老虎2A官方推特）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣怪力男李灝宇本季從老虎2A出賽，這是他旅美生涯首度站上2A層級。李灝宇今天面對國民2A敲出本季首轟，這也是他在2A的第一發全壘打，更繳出3安猛打賞，進帳2分打點，幫助球隊終場以8：2贏球，收下2連勝。

李灝宇昨天首戰3打數繳白卷，還吞下1次三振，今天對戰國民2A擔任先發第6棒二壘手，2局上首打席敲出游擊滾地球，靠著對手的傳球失誤上壘，形成一三壘有人，下一棒Daniel Cabrera轟出右外野3分砲，助隊先馳得點，老虎2A單局灌進4分大局。

李灝宇第2打席在二壘有人適時擊出中外野滾地安打，打回球隊的第5分，並隨後盜上二壘，本季首安、首打點和首盜都在第三局開張。他也靠著Ben Malgeri的高飛犧牲打跑回第6分。

李灝宇5局上擊出左外野飛球遭接殺，Chris Meyers在本壘遭阻殺出局形成雙殺守備，李灝宇在第8局敲出左外野陽春砲，本季首轟出爐，9局上再擊出中外野安打，總計李灝宇此役5打數敲出3支安打，包括1發陽春砲，貢獻2分打點和1次盜壘成功，打擊率升至3成75。

效力海盜2A的鄭宗哲今天也有先發出賽，3打數無安打，獲得1次保送，出賽2場累積7打數無安打，本季首安還要再等等。

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