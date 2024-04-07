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MLB》海盜新星克魯茲11局再見安打 延長賽氣走金鶯收近9場第7勝

2024/04/07 09:09

克魯茲在11局下打出再見安打，幫助海盜拿下勝利。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜在主場與金鶯3連戰的第2場比賽，雙方殺進延長加賽，最後在11局下靠著新星克魯茲（Oneil Cruz）擊出再見安打，終場以5：4擊敗金鶯，拿下近9場比賽的第7勝。

海盜在2局下半率先發起攻勢，奧利維斯（Edward Olivares）在1出局的情況下敲出二壘安打，隨後陣中強打泰倫茲（Rowdy Tellez）也敲安送回壘上跑者先馳得點，雖然下一棒的特里奧洛（Jared Triolo）吞下三振，但今天埋伏在第8棒的前大物捕手巴特（Joey Bart）重棒出擊，敲出中左外野方向的2分砲，幫助球隊以3：0領先。

今日金鶯打線受制於海盜先發投手斐爾特（Bailey Falter），直到7局上半換上中繼投手萊恩（Ryder Ryan）後才有所突破，萊恩一上來先是投出保送，接著魏斯伯格（Jordan Westburg）敲出二壘安打將一壘上的跑者送上三壘，隨後靠著海斯（Austin Hays）的軟弱滾地球以及穆林斯（Cedric Mullins）的高飛犧牲打追回2分。

不過金鶯攻勢尚未結束，9局上半1人出局且跑者攻佔二、三壘的情況下，穆林斯敲出一壘方向滾地球，一壘手接到球後直傳本壘，但三壘跑者魏斯伯格靠著腳程安全回到本壘攻下追平分，將比賽帶入延長加賽。

10局雙方皆得1分的情況下，將比賽帶到第11局，該局上半海盜投手歐提茲（Luis L. Ortiz）與弗雷明（Josh Fleming）讓金鶯打線3上3下，下個半局海盜大好的機會，首棒打者海伊斯（Ke'Bryan Hayes）敲出中外野平飛球，眼看就要形成安打，但卻被穆林斯美技接殺，不過下一棒的克魯茲跳出來，敲出右外野方向的再見安打，最終仍奪下勝利。

海盜先發斐爾特今天壓制力十足，主投6局無失分，僅被敲出1支安打；打線部分，泰倫茲4打數3安打上演猛打賞、今天有開轟表現的巴特也繳出雙安表現。

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