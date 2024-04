MLB》海盜新星克魯茲11局再見安打 延長賽氣走金鶯收近9場第7勝

克魯茲在11局下打出再見安打,幫助海盜拿下勝利。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕海盜在主場與金鶯3連戰的第2場比賽,雙方殺進延長加賽,最後在11局下靠著新星克魯茲(Oneil Cruz)擊出再見安打,終場以5:4擊敗金鶯,拿下近9場比賽的第7勝。

海盜在2局下半率先發起攻勢,奧利維斯(Edward Olivares)在1出局的情況下敲出二壘安打,隨後陣中強打泰倫茲(Rowdy Tellez)也敲安送回壘上跑者先馳得點,雖然下一棒的特里奧洛(Jared Triolo)吞下三振,但今天埋伏在第8棒的前大物捕手巴特(Joey Bart)重棒出擊,敲出中左外野方向的2分砲,幫助球隊以3:0領先。

請繼續往下閱讀...

Joey Bart goes deep in his first Pirates AB! pic.twitter.com/koeF0PkyT5