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MiLB》203公分台灣巨投本季初登板 4局賞3K狂飆161KM火球（影音）

2024/04/07 09:05

林振瑋。（取自紅雀1A官方X）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力紅雀1A的台灣203公分巨投林振瑋，今天迎來本季初登板，面對馬林魚1A，主投4局飆出3次三振。而他在這場比賽的直球均速出色，極速還飆到100英哩（約161公里）。

林振瑋開賽就連飆2K，首局上演三上三下，直球速度還來到100英哩，均速也超過97英哩。來到2局上首名打者又是速球三振，不過接著他連續被敲出2支安打，隨後抓下2個出局數，該局丟掉2分。

3局上林振瑋被首名打者敲安，他連續解決2位打者後，壘上跑者盜上二壘，林振瑋又暴投讓跑者上三壘，接著他再投出保送，所幸他成功製造滾地球出局。

4局上林振瑋續投，此時直球均速也相較開賽時下滑，但仍有95英哩以上的水準。他面對首名打者一顆84英哩滑球沒控好，投出觸身球，但他後續連續讓3位打者擊出滾地球出局，也結束今天投球任務。

林振瑋本季初登板，主投4局用了67球有43顆好球，被擊出3支安打失掉2分，送出2次保送，飆出3次三振，防禦率4.50。

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