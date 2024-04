MiLB》203公分台灣巨投本季初登板 4局賞3K狂飆161KM火球（影音）

林振瑋。(取自紅雀1A官方X)

〔體育中心/綜合報導〕效力紅雀1A的台灣203公分巨投林振瑋,今天迎來本季初登板,面對馬林魚1A,主投4局飆出3次三振。而他在這場比賽的直球均速出色,極速還飆到100英哩(約161公里)。

林振瑋開賽就連飆2K,首局上演三上三下,直球速度還來到100英哩,均速也超過97英哩。來到2局上首名打者又是速球三振,不過接著他連續被敲出2支安打,隨後抓下2個出局數,該局丟掉2分。

3局上林振瑋被首名打者敲安,他連續解決2位打者後,壘上跑者盜上二壘,林振瑋又暴投讓跑者上三壘,接著他再投出保送,所幸他成功製造滾地球出局。

4局上林振瑋續投,此時直球均速也相較開賽時下滑,但仍有95英哩以上的水準。他面對首名打者一顆84英哩滑球沒控好,投出觸身球,但他後續連續讓3位打者擊出滾地球出局,也結束今天投球任務。

林振瑋本季初登板,主投4局用了67球有43顆好球,被擊出3支安打失掉2分,送出2次保送,飆出3次三振,防禦率4.50。

