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MLB》山本由伸化身「壘包精算師」有原因 期待大谷明天砲轟金永昇太

2024/04/07 09:39

山本由伸。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍強投山本由伸今天先發面對小熊，主投5局狂飆8K無失分，勇奪生涯首勝。不過他在前2局遭遇亂流，都將壘包堆成滿壘，所幸最終都能用三振化險為夷，賽後受訪他也對自己今天的表現做出評價。

山本由伸賽後接受日媒《日刊體育》採訪，對於今天奪下大聯盟生涯首勝，他表示，「上一場比賽（面對紅雀）表現不錯，這場比賽也延續了好表現，我終於獲得首勝，感到滿欣慰的。」

山本今天首局就面臨無人出局滿壘的困境，但他連飆3K化解危機，對此他透露，「第一局的時候，我可能太執著於投在邊邊角角，導致堆積壘上跑者。但當危機來臨時，我能夠大膽的將球塞進好球帶，所以勉強度過了危機。」

而今天他也和日本同胞鈴木誠也對決，最終鈴木誠也面對山本2打數0安打，選到1次保送，吞下1K。「能夠在季初就與他對決讓我非常開心，我一直都期待著這場較量。最後一個打席，我沒有投到想投的位置，但剛好是不錯的進壘點，將他三振出局，所以我很高興。」山本說道。

明天道奇將持續與小熊交手，而小熊明天派出的先發投手，同樣是來自日本的今永昇太，屆時將能看到他與大谷翔平對決的精彩畫面。對此山本也表示，「我非常期待，我明天不會上場，所以我會全力支持翔平，希望他能打出一支超大號全壘打！」

大谷翔平。（今日美國）

今永昇太。（法新社）

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