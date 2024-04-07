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MLB》法官攜手怪力男背靠背開轟！洋基險勝藍鳥穩坐美東龍頭

2024/04/07 10:55

賈吉。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今於主場持續迎戰藍鳥，條紋軍打線前2局就火力大爆發，攻下6分，儘管藍鳥在比賽後段苦苦追趕，但最終無力回天，終場洋基9：8險勝藍鳥，目前7勝2敗，持續穩坐美聯東區龍頭寶座。

洋基1局下在索托（Juan Soto）選到保送後，「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出2分砲，也是本季第2轟，幫助洋基先持得點。隨後下一棒的「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）也「背靠背」開轟，洋基3：0領先。

2局下洋基再靠著保送、安打、高飛犧牲打以及索托的一壘安打再添3分，也將藍鳥王牌投手高斯曼（Kevin Gausman）打退場。而藍鳥在3、4局上各拿下1分，5局下洋基又靠著瑞佐（Anthony Rizzo）2分砲在擴大分差，5局打完已經取得8：2領先。

6局下，索托再敲出帶有打點的安打，洋基再下一城。不過藍鳥7局上開始反攻，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）以陽春砲揭開序幕，接著沃格巴克（Daniel Vogelbach）在一、二壘有人情況下敲出二壘安打，克萊門特（Ernie Clement）再補上高飛犧牲打，藍鳥追成5：9。

9局上，去年竄出的牛棚大將漢彌爾頓（Ian Hamilton）遭到藍鳥重擊，單局送出1保送還被敲出2支安打失分，接替上場的終結者霍姆斯（Clay Holmes）也被敲安掉分，藍鳥單局3分全都算在漢彌爾頓頭上，所幸霍姆斯未讓對手再越雷池一步，驚險收下勝利。

洋基此役先發投手施密特（Clarke Schmidt）主投4.1局被敲出6支安打，投出3次保送和4次三振失掉2分。打線方面，史坦頓4打數敲3安打貢獻1分打點，賈吉與索托都3打數2安打2打點，還選到2保送。

史坦頓。（美聯社）

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