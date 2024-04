MLB》法官攜手怪力男背靠背開轟！洋基險勝藍鳥穩坐美東龍頭

賈吉。(今日美國)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基今於主場持續迎戰藍鳥,條紋軍打線前2局就火力大爆發,攻下6分,儘管藍鳥在比賽後段苦苦追趕,但最終無力回天,終場洋基9:8險勝藍鳥,目前7勝2敗,持續穩坐美聯東區龍頭寶座。

洋基1局下在索托(Juan Soto)選到保送後,「法官」賈吉(Aaron Judge)敲出2分砲,也是本季第2轟,幫助洋基先持得點。隨後下一棒的「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)也「背靠背」開轟,洋基3:0領先。

Aaron Judge brings the Yankee Stadium crowd to its feet for the first time this season! pic.twitter.com/sdcVPCx57W