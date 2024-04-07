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MLB》簽78億鉅約後只投8場 國民「天才小史」確定退休

2024/04/07 10:29

國民強投「天才小史」史崔斯柏格確定退休。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾幫助國民隊奪下世界大賽冠軍的強投「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg），儘管國民和經紀人都沒有宣布他正式退休，但大聯盟官方已經將他列入退休名單，13年的傳奇生涯確定畫上句號。

35歲的史崔斯柏格在2019年奪下世界大賽冠軍後，與國民簽下7年2.45億美元（約新台幣78.7億）合約，無奈簽約後不斷受到傷勢所擾，2020年因右手腕隧道神經炎僅投2場就報銷，隔年又動了胸廓出口症候群手術，近3季加起來僅出賽8場，防禦率高達6.89，上一次在大聯盟出賽已是2022年6月9日。《華盛頓郵報》曾報導指出，國民有意在本季為史崔斯柏格舉辦引退記者會，但雙方未能達成共識所以臨時喊卡。

史崔斯伯格與國民還有合約在身，此時選擇退休，等同將放棄合約內所剩餘的薪資，據報導指出，史崔斯柏格和國民達成協議，推遲支付剩餘薪資的一部分，但國民和史崔斯柏格都並沒有對此正面回應。

史崔斯柏格在國民隊史留下許多成就，13年生涯當中他3度入選明星賽，累積113勝62敗，防禦率3.24，生涯累積1723K是國民隊史第一，勝場數僅次於羅傑斯（Steve Rogers）的158勝排在第二名。

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