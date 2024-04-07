MLB》6牛棚力保不失、8局攻下4分大局 遊騎兵勝太空人收3連勝

卡特本場5打數3安打，上演猛打賞表現。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵與太空人系列賽的第2戰，比賽前段雙方差距不大，但衛冕軍在8局下攻下4分大局，拉開與對手的距離，再加上牛棚投手力保不失，終場以7：2收下勝利，拿下3連勝。

2局下半遊騎兵首名打者卡特（Evan Carter）敲出右外野全壘打牆上緣的二壘安打，再靠著海姆（Jonah Heim）的適時安打送回跑者先馳得點。

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而在3局上太空人滿壘兩人出局的情況下，狄亞茲（Yainer Diaz）將球打向游擊方向，但游擊手席格（Corey Seager）在接球上出現瑕疵，撿到球後再傳一壘又發生失誤，導致壘上兩名跑者回來得分反倒超前，但衛冕軍很快在4局下靠著兩支安打追平比數。

比賽來到6局下半，塔維拉斯（Leody Taveras）靠著野手選擇上壘，並靠著盜壘、投手暴投進佔三壘，緊接著開路先鋒希米恩（Marcus Semien）打向左半邊形成安打帶有1分打點，幫助遊騎兵再度拿下領先優勢。

不過遊騎兵的火力並未冷卻，8局下半面對太空人前任守護神普雷斯利（Ryan Pressly），連續擊出5支安打外加投手暴投失掉4分，條子軍團拉開比數至7：2，最後再由勒克萊爾（José Leclerc）關門成功。

遊騎兵先發投手葛雷（Jon Gray）雖然僅投3.2局失2分（皆為非自責分），但接替的牛棚投手們相當爭氣，6名中繼上陣共吃下5.1局僅被敲出3支安打，並未失掉任何分數。打擊方面，卡特5打數敲出3支安打上演猛打賞，席格與塔維拉斯也繳出雙安表現。

普雷斯利8局下遭遊騎兵痛宰，0.1局的投球就失掉4分。（法新社）

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