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WTT支線賽》4局大戰不敵香港一哥 馮翊新連兩站季軍作收

2024/04/07 11:14

馮翊新在男單4強賽敗給香港一哥黃鎮廷，無緣爭冠。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名93的馮翊新今天凌晨在WTT瓦拉日丁支線賽男單4強賽，以1:3不敵香港一哥黃鎮廷，無緣爭奪生涯首座WTT單打冠軍。

不過，馮翊新在上一站奧托切克和這一站都闖進4強，各斬獲45分積分，下週公布的世界排名可望大幅提升20名左右，仍有收穫。

21歲的馮翊新和世界排名44的直拍橫打名將黃鎮廷上個月才在德國甲級聯賽首度交手，當時雙方大戰5局，馮翊新才以2:3落敗。

這回再度過招戰況依舊膠著，首局馮翊新在6:9落後下連拿4分，10:9率先聽牌，可惜錯過了3個局點，雖然自己也化解4個局點，最終在丟士大戰中以16:18讓出。

馮翊新很快的在第2局重整旗鼓，5:2開局後一路領先，11:7扳回一城。

第3局是全場勝負分水嶺，馮翊新在6:3領先下突然遭遇亂流，連丟6分，並落入8:10的險境，他雖然奮力救回兩個局點追成丟士，最後仍以10:12淪陷，士氣也受到重挫。

第4局，馮翊新在1:0開局後，被對手連續的反拉和嚴密的防守接連掉分，陷入1:4落後，他雖然喊出暫停仍無法止血，最終1:11潰敗。

黃鎮廷今晚將和世界排名46的南韓名將安宰賢爭奪冠軍。

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